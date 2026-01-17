© CAN 2025 : Le Sénégal interpelle la CAF avant la finale

Tard dans la nuit ce vendredi, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé ses « vives inquiétudes » sur plusieurs aspects, avant la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. La FSF a appelé la CAF à vite réagir.

CAN 2025 : Le Sénégal note des dysfonctionnements avant la finale

Dans un communiqué publié dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 janvier, à la veille de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, la Fédération sénégalaise de football a présenté publiquement ses griefs contre les organisateurs de la compétition. La FSF a partagé ses vives inquiétudes sur plusieurs dysfonctionnements qui ont porté préjudice à l’équipe nationale.

Le premier concerne la sécurité. Des images de la délégation sénégalaise lors de son arrivée à la gare de Rabat ont circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Nombreux ont regretté l’absence de personnel de sécurité pour les escorter. La FSF déplore l’absence manifeste de dispositif de sécurité adéquat lors de l’arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat.

La Fédération sénégalaise aborde ensuite l’organisation au sujet de son hébergement. Concernant la logistique hôtelière, la FSF informe qu’il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause.

La FSF a aussi notifié officiellement à la Confédération africaine de football (CAF) son refus catégorique de tenir ses séances d’entraînement au Complexe Mohammed VI. Une décision qui est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l’équipe adverse, ce qui soulève un problème d’équité sportive.

Malgré les péripéties et les manquements observés lors de l’accueil, les joueurs de l’Équipe nationale du Sénégal ont pris leurs quartiers à l’Amphitrite Palace.

Place désormais au travail et à la concentration maximale, avec un seul objectif en tête : la finale de la CAN 2025. pic.twitter.com/DCCU6uyMWk — RTS SENEGAL (@RTS1_Senegal) January 16, 2026

Enfin, le point billetterie et aspect au stade. Sur le volet de la billetterie, la FSF tient à préciser que la dotation officielle n’est que de deux tickets VVIP et déplore l’absence de possibilité d’achat en billets VIP et VVIP, comme ce fut le cas lors des demi-finales. Mais, la Fédération a pu procéder à l’achat de billets pour ses supporters, à hauteur des limites maximales officiellement autorisées par la CAF, soit : 300 tickets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1 700 en catégorie 3. La FSF souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais.

Le Sénégal appelle ainsi la CAF et le comité d’organisation à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair-play, d’égalité de traitement et de sécurité, indispensables à la réussite de cette CAN 2025.