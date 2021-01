BAD : Le canadien Serge N’Guessan nommé DG pour l’Afrique centrale

De nationalité canadienne, Serge N’Guessan, ingénieur en Génie civile sorti de l’INP-HB en Côte d’Ivoire, est le nouveau directeur général de la Banque Africaine de Développement pour l’Afrique centrale.

Serge N’Guessan: ‘’Un professionnel chevronné’’, selon le Président Adesina

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 7 janvier 2021, la nomination des directeurs généraux pour les régions de l'Afrique de l'Est, centrale et australe, et des directeurs généraux adjoints pour les régions de l'Afrique de l'Est, centrale, du Nord, australe et de l’Afrique de l’Ouest.

Serge-Marie N'Guessan, l’ancien représentant de la Banque africaine de développement au Togo, a été nommé directeur général, région Afrique centrale de l’institution. Selon le président Adesina, « Serge est un professionnel chevronné avec un solide parcours. Son expérience pratique et sa capacité à fournir des résultats, seront un atout pour soutenir la transformation et l’intégration dans la région ».

Serge s’est déclaré « très heureux de pouvoir diriger les équipes et les activités de la Banque en Afrique centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA, RDC) pour accélérer la mise en œuvre des « High 5 » et de la vision du président Adesina réitérée pour son second mandat, à savoir transformer efficacement la vie des populations de cette région de manière positive et durable pour le développement de l’Afrique ».

Il avait ouvert, en janvier 2012, le premier bureau-pays de la BAD au Togo et avait assuré la gestion des activités opérationnelles de la Banque dans cet Etat.

Serge N’Guessan, trente ans de loyauté au sein de la BAD

Serge-Marie N’Guessan qui a occupé des fonctions de représentation importantes au sein de la Banque, est un professionnel doté de plus de trente ans d’expérience dans le développement international et la gestion de portefeuille.

Titulaire d’un doctorat en aménagement du territoire et en urbanisme de l’université de Montréal (Canada), d’un master en architecture de l’université du Colorado (Denver, États-Unis), il rejoint le groupe de la BAD en 2000 en tant qu’architecte principal et spécialiste chargé de la mise en œuvre au sein du département du Développement humain.

L’ingénieur de génie civil de l’École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), a ensuite rejoint le département de la Gouvernance et de la Gestion financière, où il a occupé les fonctions de spécialiste principal de la passation des marchés, avant d’être promu chargé en chef de la gouvernance en 2008.

Avant de rejoindre la Banque, Serge a dirigé la division des projets internationaux d’OMIRA Inc, une société canadienne (1996-2000). Entre 1992 et 1996, il a été chef de projet de Dirigo Land & Livestock, une société américaine basée à Denver, au Colorado.

