Sikensi: Le maire s'explique sur l'affaire du déguerpissement du marché

La mairie de Sikensi, localité située dans la région de l'Agnéby-Tiassa, s'est prononcée sur les rumeurs de déguerpissement des commerçants du marché de la commune.

Toute la vérité sur le supposé déguerpissement du marché de Sikensi

Le maire de la commune de Sikensi, dans la région de l'Agnéby-Tiassa, est monté au créneau pour dénoncer l'attitude de certains individus qui annoncent le démarrage de la destruction du grand marché de la ville, le lundi 25 janvier prochain. Pis, ces derniers remettent en cause l'autorité de la mairie sur le marché de la commune.

"La Mairie de Sikensi dit ne pas se reconnaître en de telles affirmations car la construction du nouveau marché moderne de Sikensi, est un Projet bien étudié et bien mené par le conseil municipal qui a vu son approbation par les différents ministères de Tutelle", indique un communiqué municipal sur facebook.

Et d’ajouter: "L'un des aspects importants du projet est le recasement des commerçants et la préservation de leurs acquis".

Notons que la construction d'un nouveau marché est l'une des promesses de campagne du maire Joseph N'Gata Brié lors des élections municipales et régionales d’octobre 2018.

Le premier magistrat de la commune a par ailleurs invité les commerçants et commerçantes à plus de vigilance. Non sans prévenir que ses services se réservent le droit de poursuivre et d'interpeller toutes ces personnes qui n'ont pour seul objectif que de porter atteinte à la réputation de la mairie et freiner le développement de la commune de Sikensi.

Tizié T.

Correspondance particulière