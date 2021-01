Agboville: La JCI dote la bibliothèque des lycées 1 et 2 de livres

La Jeune chambre internationale (JCI) Agboville, a procédé mercredi 06 janvier 2021, à la remise des clés de la bibliothèque réhabilitée des lycées modernes 1 et 2 d’Agboville et au don de livres.

Serge Pacôme Oga (Pdt de la JCI Agboville) aux élèves: "Consacrez-vous à vos études plutôt que de faire des grèves intempestives et inutiles"

La rénovation de cette infrastructure scolaire, ainsi que la mise à disposition de livres au 9 mille élèves des 2 établissements secondaires, sont estimées à plus de 8 millions de francs CFA.

« Cette cérémonie a pour objectif d’inciter les élèves et le personnel d’encadrement à fréquenter la bibliothèque, promouvoir la lecture, contribuer au développement intellectuel des élèves, promouvoir l’excellence en milieu scolaire, sensibiliser les élèves aux conséquences liées au non-respect du programme scolaire et de faire connaitre la Jeune chambre internationale Agboville », a indiqué le sénateur Serge Pacôme Oga, président exécutif 2021 de la JCI Agboville, en présence du préfet de région Sihindou Coulibaly.

L'ancien pensionnaire des lycées 1 et 2, devenu aujourd’hui, expert en aménagement foncier, n’a pas manqué de réitérer l’engagement de l’organisation dont-il a la charge, à savoir participer au changement positif de la communauté.

« Consacrez-vous à vos études plutôt que de faire des grèves intempestives et inutiles. Chers petits frères et petites sœurs, évitez d’empiéter sur le programme scolaire en anticipant sur les congés », a-t-il exhorté.

Faut-il le rappeler, le lundi 07 décembre 2020, les cours avaient été perturbés par des élèves dans tous les établissements secondaires d’Agboville. Et ce, pour réclamer des congés de Noël anticipés.

Prenant la parole, Péné N’Goran Antoinette, directrice régionale de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenet-Fp) d’Agboville, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit de l’organisation locale membre(OLM) d’Agboville.

« C’est une immense joie pour nous parce que ce don de livres à la bibliothèque vient combler un déficit. On ne peut pas apprendre sans lire. On ne pas lire sans livres. Et, il était important pour ces élèves des lycées modernes 1 et 2, d’être à mesure d’apprendre davantage », s’est-elle réjouie à la réception des clés de la bibliothèque réhabilitée et du don de livres.

Puis, la première responsable de l’Éducation nationale de l’Agnéby-Tiassa, de promettre en faire un bon usage pour la formation des élèves.

La cérémonie de la JCI Agboville a enregistré aussi la participation du 2e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Kôkô Armand De Bomili, de Patricia Gnaly, 5e adjointe au maire d’Agboville, et de Djémahia Dexane, président exécutif national 2021 de la JCI Côte d’Ivoire.

Tizié TO Bi

Correspondance particulière