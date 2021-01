Ligue des champions CAF : Choc Espérance - Zamalek… Les groupes

La Confédération africaine de football a procédé, le vendredi 8 janvier 2021, au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Ligue des champions CAF 2021 : De gros duels à l'horizon

Le tenant du titre, Al Ahly, a hérité d’un groupe A équilibré, mais abordable où il sera clairement favori. Les Egyptiens auront en plus l’avantage d’effectuer de courts déplacements, principalement en Afrique de l’Est contre les voisins soudanais d’El Merreikh et face à Simba en Tanzanie. Les Congolais de l’AS Vita Club tenteront de s’extirper de ce groupe en compagnie des Diables Rouges.

Le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns partiront favoris dans le groupe B, mais il faudra se méfier des Soudanais d’Al Hilal, chez qui il n’est jamais facile de jouer, et des Algériens du CR Belouizdad, auteurs d’un excellent début de saison (8 victoires et 1 nul toutes compétitions confondues).

Enfin, le groupe C promet de beaux duels entre le Wydad Casablanca, favori naturel, mais qui risque d’être chahuté par l’ambitieux Horoya AC et les Kaizer Chiefs, en quête de leurs glorieux passés. Les Angolais de Petro Atletico ne devront pas non plus être pris à la légère.

Eliminée par le Zamalek, futur finaliste, en quart de finale la saison passée, l’Espérance Tunis aura l’occasion de prendre sa revanche, puisqu’elle retrouve le club cairote dans un groupe D pas évident, où figurent aussi le MC Alger et les surprenants Sénégalais de Teungueth FC qui ont éliminé le Raja Casablanca au tour précédent.

Groupe A : Al Ahly (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Simba (Tanzanie), El Merreikh (Soudan)

Groupe B : TP Mazembe (RD Congo), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), CR Belouizdad (Algérie)

Groupe C : Wydad Casablanca (Maroc), Horoya (Guinée), Petro Atletico (Angola), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Groupe D : Esperance Tunis (Tunisie), Zamalek (Egypte), MC Alger (Algérie), Teungueth FC (Sénégal)

Calendrier des rencontres - Ligue des champions CAF

1re journée – 12/13 février 2021

2e journée – 23 février 2021

3e journée – 5/6 mars 2021

4e journée – 16 mars 2021

5e journée – 2/3 avril 2021

6e journée – 9/10 avril 2021