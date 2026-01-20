CAN 2025 : L’avis tranché de Samuel Eto’o sur le chaos total en finale

Dans un entretien accordé à France 24, Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), a félicité le Sénégal pour son sacre à la CAN 2025. La légende a également dénoncé les « faits de jeu » qui ont marqué cette finale.

Ce lundi, Samuel Eto’o était l’invité de France 24. Le Président de la Fécafoot a tenu d’abord à féliciter le Sénégal pour son sacre. « Cette magnifique équipe est allée chercher sa victoire », a déclaré Eto’o au lendemain de la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025.

L’ancien attaquant vedette des Lions indomptables dit toutefois regretter les incidents qui ont émaillé le match : « Je pense qu’on aurait pu éviter tout ce qui s’est passé. Il faut qu’on comprenne qu’il y a des émotions et toute faire pour que ces émotions ne débordent pas. Et tout faire, c’est quoi ? C’est que nous avons, peut-être, la VAR. Ça ne nous coûte rien d’aller vérifier les faits de jeu. Et je pense que, si à un moment donné, on vérifie les faits de jeu alors nos émotions seront beaucoup mieux contrôlées. », a-t-il glissé à France 24.

Pour son comportement pendant la rencontre face au Maroc, finalement remporté grâce à un but de Pape Gueye, Pape Thiaw risque gros malgré ses excuses. Samuel Eto’o le soutient quand même après sa décision lors de la finale de la CAN. « Sur un coup de tête, j’aurais pu prendre cette décision-là. Je ne pense pas que je vais accuser le sélectionneur sénégalais. Au contraire, il a eu le courage de défendre son équipe. Il faut prendre ce risque-là. », a ajouté le président de la Fécafoot.

Samuel Eto’o a fini par se prononcer sur d’éventuelles sanctions contre le technicien sénégalais : « Maintenant, ceux qui sont chargés d’enquêter et de regarder ce qui n’a pas été, ils prendront leurs responsabilités. Mais toujours est-il qu’il y a des émotions dans un match de football. »

