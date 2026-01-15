© CAN 2025 : Le tableau complet de la phase finale

Encore quelques jours, et la CAN 2025 au Maroc va rendre son dernier verdict. Avec les demi-finale disputées ce mercredi 14 janvier 2026, on connait désormais les deux dernières affiches de la compétition.

CAN 2025 : quand suivre la finale et la petite finale ?

Qui pour succéder à la Côte d’Ivoire, sacrée championne à domicile il y a deux ans ? La CAN 2025, organisée au Maroc, est donc toute proche de son dénouement avec la tenue des demi-finales ce mercredi 14 janvier 2026.

Dans le premier choc de ces dermi-finales, le Sénégal est venu à bout de l’Egypte en toute fin de rencontre au grand stade de Tanger (1-0). Les Lions de la Téranga ont ensuite attendu le bouillant Nigeria-Maroc, remporté à l’issue d’une irrespirable séance de tirs au but par les Lions de l’Atlas de Walid Regragui.

🎥 HIGHLIGHTS: 🇳🇬(2)0–0(4)🇲🇦 Morocco win it on penalties. Marching to the #TotalEnergiesAFCON2025 final. pic.twitter.com/f1PLZTQmV6 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 15, 2026

Avc les deux dernières affiches connues, il ne manque qu’à connaitre le troisième au classement de la compétition. Et donc, la grande finale est programmée pour le dimanche 18 janvier 2026 à 19h GMT du côté de Rabat. Le match pour la troisième est également au programme. Cette petite finale se tiendra le samedi 17 janvier 2026 à 16h GMT à Casablanca.

Un petit rappel, sur les confrontations directes en phase à élimination de la CAN, le Sénégal n’a jamais battu le pays hôte de la compétition. Que ce soit en 1990, 2000, 2004, 2006 ou 2024, l’adversaire a toujours eu le dernier mot, parfois même aux tirs au but. Un historique qui va forcément peser dans les têtes sénégalaises, et qui constitue un vrai vecteur de confiance pour le Maroc de Walid Regragui.