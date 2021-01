Religion: Le programme de commémoration des 60 ans de l’ ACEEP-CI

L’Association Chrétienne des Elèves et Etudiants Protestants de Côte d’Ivoire (ACEEP-CI) organise cette année 2021, une série d’activités dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de son existence.

L' ACEEP-CI veut « gagner l’école ivoirienne à Christ et faire des intellectuels d’aujourd’hui les leaders de demain pour l’Eglise et la Nation »

Au cours d’une conférence de presse tenue le Mercredi 13 Janvier 2021 à la MAPE (Maison Protestante de l’Etudiant) à Abidjan-Cocody, le Président du Comité d’organisation de ce soixantenaire, LATHROH Nomel Tite Aymar, a dit qu’il s’agit pour l’ACEEP-CI d’évaluer le remarquable travail effectué durant plus d’un demi-siècle et affirmer son positionnement en tant que structure leader de la jeunesse chrétienne en Côte d’Ivoire.

Portant sur le thème : « l’héritage de la foi, une ancre sûre et solide de l’âme » Cf. 2 Timothée 1 :5, Hébreux 6 :19, ce soixantenaire envisage relever des défis très importants à savoir lancer la construction d’un centre d’accueil à Yamoussoukro (Capitale politique de la Côte d’Ivoire) pour l’ACEEP-CI, impacter davantage l’école ivoirienne à travers l’évangélisation, cultiver et entretenir la crainte de Dieu et demeurer toujours attaché à son œuvre, atteindre une autonomie financière, qui sera l’une des clés de ses grandes réalisations futures…

La célébration de ce soixantenaire, selon le Président du Comité d’Organisation, sera meublée par des prières, une journée médicale, des activités sportives et culturelles, journée carrière et exposition de photos, une journée d’action sociale à la pouponnière de Dabou, un dîner gala, un concert; le tout couronné par une messe d’action de grâces.

« L’apothéose, ce sera donc le culte d’action de grâce, le samedi 28 Août 2021 à l’Eglise Méthodiste Unie de Côte d’Ivoire, temple Canaan de Cocody-Angré. (…) Un culte pendant lequel nous aurons la remise de distinction aux pionniers, aux lauréats des concours de l’hymne, du logo, du slogan du soixantenaire et une réjouissance en fanfare » a-t-il relevé.

LATHROH Nomel n’a pas manqué d’appeler à la mobilisation de tous les aceepcistes, les anciens aceepistes et les élèves et étudiants protestants méthodistes : « Nous invitons toutes les générations anciennes et nouvelles de l’ACEEP-CI, d’Abidjan à l’intérieur du pays et même ceux de la diaspora (hors de la Côte d’Ivoire) à se mobiliser pour dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits durant plus d’un demi-siècle et lui recommander les années à venir », a-t-il lancé.

Avant lui, le Président National de l’ACEEP-CI, DJOMAN Charles Max-Arnold, a présenté sa structure et ses acquis au plan national et international. « La mission de l’ACEEP-CIst est d’impacter davantage l’école en étant promoteur d’excellence, acteur de la salubrité et de la préservation de l’environnement, artisan de paix et de cohésion sociale puis, bien évidemment ambassadeur de l’évangile du Christ pour la transformation des vies (…). C’est aussi apporter la joie, la réussite, la guérison, la restauration autour de soi, dans son milieu de vie et dans son cercle d’influence », a-t-il déclaré.

Il faut noter que l’ACEEP-CI est une association confessionnelle à but non lucratif. Elle a été créée le 01er Novembre 1961. Elle compte plus de 5000 membres repartis sur le territoire ivoirien. Sa vision est de « Gagner l’école ivoirienne à Christ et faire des intellectuels d’aujourd’hui les leaders de demain pour l’Eglise et la Nation ».