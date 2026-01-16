Côte d’Ivoire : le FBI mobilisé sur une enquête sensible

Une mission du FBI, conduite par Colin McGuire, s’est rendue à Abidjan. Selon les informations, cette visite s’inscrit dans le cadre d’une enquête ouverte depuis plusieurs mois sur des réseaux soupçonnés de participer au financement du Hezbollah. Ce n’est pas la première fois qu’une délégation du FBI débarque à Abidjan à propos de ce dossier de financement estimé à plusieurs millions d’euros.

Côte d’Ivoire : le FBI débarque de nouveau à Abidjan

Le Directeur Afrique de l’Ouest du FBI basé à Dakar, Colin McGuire, s’est rendu à Abidjan. C’est l’information qui a été révélée par Africa Intelligence dans une publication mise en ligne ce jeudi 16 janvier 2026. Le média précise que cette visite avait pour objectif principal de s’enquérir de l’évolution de l’enquête en cours. Les services américains auraient estimé que les enquêtes traînent. À Abidjan, plusieurs services et acteurs compétents sont mobilisés sur le dossier. Tout ce beau monde travaille pour aboutir à des conclusions concrètes sur les faits évoqués.

En mai 2025, une équipe du FBI était déjà à Abidjan pour coordonner les enquêtes avec les services de sécurité ivoiriens. Dans ce dossier, le FBI soupçonne un réseau présumé de Libanais derrière un financement du Hezbollah. Selon JA, l’affaire a été signalée au FBI par le service de renseignement extérieur du Maroc. Les services ivoiriens collaborent sur cette enquête pour réaffirmer la position de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Abidjan n’est pas à sa première collaboration avec le FBI. En juillet 2024, de présumés terroristes venus d’Irak avaient été interpellés grâce à cette collaboration. Six hommes irakiens et syriens avaient été arrêtés dans la commune de Koumassi à Abidjan le 28 juillet.