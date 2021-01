Pourquoi Alphonse Soro tourne le dos au GPS pour le RHDP

Déclaration de Alphonse Soro et de son parti l'ANC, mettant fin à toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS de l’ancien Premier ministre Guillaume SORO. Le jeune frère de l’ancien chef rebelle appelle à soutenir la politique du Président Alassane Ouattara.

ANC - Alphonse Soro réjoint le RHDP d'Alassane Ouattara

"La direction de l'Alliance Nationale pour le Changement s'est réunie ce jour, samedi 16 janvier 2021, sous la présidence de l'honorable Alphonse Soro, président du parti.

La direction a longuement analysé l'évolution de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, notamment depuis l'Assemblée Générale Constitutive du parti jusqu'à ce jour.

Au cours de cette assemblée générale, deux décisions majeures avaient été prises :

- la création d'un parti politique ;

- la décision de présenter et de soutenir la candidature de Monsieur Guillaume Soro, notre choix dans le cadre de l'alternance générationnelle, à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

L'ANC se félicite du chemin parcouru, exprime toute sa fierté au Président Alphonse Soro pour son leadership et se réjouit de son retour en Côte d'Ivoire après plus d'un an d'exil.

Le parti tient également à exprimer sa solidarité envers ses militants incarcérés et s'engage à œuvrer pour leur libération rapide.

L'ANC exprime sa compassion envers tous les ivoiriens qui ont souffert le deuil, la privation, les blessures et les lourdes pertes matérielles à la suite des dernières élections présidentielles.

Sur le plan politique,

- Prenant acte du non renouvellement des classes dirigeantes à la tête des anciennes formations politiques ;

- Prenant acte de la volonté populaire qui n’a pas adhéré à la proposition politique d’un changement générationnel en 2020 ;

- Prenant acte des divergences profondes avec le management, le langage politique, les méthodes et l’absence d’une vision qui rassure les ivoiriens quant au maintien d’une paix durable ;

- En l’absence pour l'heure d’une offre politique susceptible de sauvegarder et de poursuivre la dynamique de développement entamée par le Président Alassane OUATTARA ;

L 'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) - Alphonse Soro

1. Annonce la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS.

2. Annonce la fin de toute collaboration avec les Plateformes et les Partis politiques de l’opposition en Côte d’Ivoire.

3. Annonce sa participation à la vie publique, politique et au processus électoral à venir.

4. Donne un mot d’ordre clair à ses cadres qui le souhaitent et à ses bases pour se présenter ou à défaut nouer des alliances avec les candidats Rhdp dans leurs circonscriptions électorales respectives.

5. Appelle ses cadres, militants et sympathisants à soutenir et à promouvoir les actions de développement et de paix du Président Alassane OUATTARA.

6. Donne mandat à son Président à l’effet d’entreprendre toutes les discussions nécessaires en vue d’une alliance avec le Rhdp pour la construction d'une grande famille politique autour du Président de la République Alassane OUATTARA.

7. Réaffirme l'adhésion du parti à toute politique visant à maintenir une paix durable et à construire une grande Côte d’Ivoire, locomotive de la sous-région.

8. Décide enfin, qu'un bureau politique extraordinaire, élargi aux 30 régions et aux 108 départementaux ainsi qu'aux structures spécialisées de la Jeunesse, des femmes, des enseignants et au secteur privé, se tiendra le samedi 30 janvier 2021".

Fait à Abidjan, le 16 janvier 2021.

Pour L'Alliance Nationale pour le Changement

LA DIRECTION NATIONALE