Côte d’Ivoire : premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement

Durée de lecture : 2 minutes
Robert Beugré Mambé - TICAD 9
© Robert Beugré Mambé - TICAD 9

En Côte d’Ivoire, le tout nouveau gouvernement dévoilé par le premier ministre Robert Beugré Mambé, s’est réuni ce samedi 24 janvier 2026. Il s’agit là du tout premier Conseil des ministres des nouveaux membres du gouvernement au lendemain de la liste dévoilé par le premier ministre ivoirien.

Côte d’Ivoire : le nouveau gouvernement en Conseil des ministres ce samedi

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a présidé ce samedi 24 janvier 2026 au Palais présidentiel, le tout premier Conseil des ministres du gouvernement 2026. La nouvelle équipe a été formée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé ce vendredi 23 janvier.

Selon nos sources, ce premier Conseil des ministres a débuté à 11 heures. Il intervient au lendemain de la publication du décret n°2026-08 portant nomination des 34 membres du nouveau gouvernement, dont plusieurs nouveaux visages aux côtés de piliers de l’exécutif. Parmi eux figurent le Vice-Premier ministre chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les ministres d’État Anne Désirée Oulotto et Nialé Kaba.

Ce premier Conseil des ministres marque le lancement officiel de l’action gouvernementale pour l’année 2026. Le chef de l’État Alassane Ouattara devrait y définir les grandes orientations du gouvernement dans le but des objectifs pour son 4e mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. Il est à noter que des portefeuilles stratégiques, comme l’Agriculture désormais confiée à Bruno Koné, connaissent des changements notables.

Plus de détails sur ce premier Conseil des ministres à venir…

