USA: Joe Biden prête serment, une "journée d'espoir pour l'Amérique"

Serment - Une page se tourne pour les États-Unis, Joe Biden a prêté serment ce mercredi 20 janvier 2021, du haut des marches du Capitole à Washington, et appelle à l’unité de l’Amérique.

Serment:Joe Biden et Kamala Harris jurent sur la bible familiale

Joe Biden est devenu mercredi le 46e président des États-Unis. Main gauche sur la bible, main droite levée, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui accède à la Maison-Blanche à 78 ans à l'issue d'une très longue carrière politique, a prêté serment comme l'ont fait avant lui George Washington, Franklin D. Roosevelt ou encore John F. Kennedy.

"Moi Joseph Robinette Biden Jr., je jure solennellement que j'accomplirai loyalement les fonctions de président des États-Unis et que je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis", a-t-il déclaré, selon la formule consacrée, la main posée sur la bible familiale, face au président de la Cour suprême, John Roberts.

Une journée d'espoir" pour l'Amérique

Le nouveau président des États-Unis qui a salué une “journée d'espoir" pour l'Amérique, a ensuite pris la parole, saluant une journée "d'espoir" pour l'Amérique, mais assurant être conscient "que les forces qui nous divisent sont profondes et réelles". "La démocratie l'a emporté", à ajouté Joe Biden dans son discours, appelant l'Amérique à "l'unité", et promettant d'être le président "de tous les Américains".

Une minute de silence en hommage aux 400.000 " victimes de Covid-19

Joe Biden a également fait observer une minute de silence en hommage aux 400.000 "mères, pères, maris, épouses, fils, filles, amis, voisins et collègues" tués par le Covid-19, tout en mettant en garde contre l'arrivée de "la phase la plus mortelle du virus".

Dans une référence au refus de Donald Trump de reconnaître le résultat de l'élection, et à l'utilisation fréquente par son prédécesseur de l'expression "fake news", Joe Biden a exhorté les Américains à rejeter la manipulation des faits.

"Tous les désaccords ne doivent pas mener à la guerre totale. Et nous devons rejeter la culture où les faits eux-mêmes sont manipulés, et même inventés", a lancé le nouveau président.

"Il y a la vérité et il y a les mensonges, les mensonges prononcés pour le pouvoir et pour le profit. Et chacun d'entre nous a le devoir et la responsabilité en tant que citoyens, qu'Américains, et particulièrement en tant que dirigeants (...) de défendre la vérité et de combattre les mensonges", a-t-il poursuivi.

Donald Trump a, de son côté, quitté la Maison-Blanche en début de matinée, sans avoir accueilli Joe Biden, son successeur.