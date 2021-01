Investiture de Joe Biden - Kamala: Le Capitole prêt, que la fête commence!

Investiture de Joe Biden - Le nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, va officiellement entrer en fonction à la Maison Blanche, ce mercredi 20 janvier 2021 à l'issue de la cérémonie d'investiture rehaussée par la prestation de deux stars de la pop musique américaine: Lady Gaga et Jennifer Lopez.

Investiture de Joe Biden - "Inauguration Day" ce mercredi sur l'esplanade du Capitole à Washington

Jour d'investiture pour le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, anciennement procureur général de l'État de Californie. Une tradition depuis le premier "Inauguration Day" en 1789 avec la prestation de serment de George Washington jusqu'à celle de Donald Trump en 2017. Un "champ de drapeaux" est installé sur une partie de l'immense esplanade où se dressent musées et monuments officiels à Washington, face au Congrès. Ils représenteront "les citoyens américains" qui n'ont pu faire le déplacement, précise-t-on.

Sur le thème de l'"Amérique unie", la cérémonie d'investiture du démocrate Joe Biden ne ressemblera à aucune autre, les organisateurs tout comme la maire de la capitale ayant appelé les Américains à ne pas se déplacer mais à la suivre virtuellement, de chez eux.

En raison des préoccupations concernant le coronavirus, ainsi que des récentes attaques contre le Capitole, il n'y aura ni public ni cortège après la cérémonie. L'inauguration sera toutefois disponible en streaming sur YouTube et Twitch à partir de midi, heure locale.

Investiture de Joe Biden : Lady GAGA et Jennifer Lopez en tête d’affiche

Sur les marches du Capitole, Lady Gaga que le nouveau président des Etats-Unis appelle d’ailleurs sa “grande amie”; celle avec qui il avait travaillé contre le harcèlement sexuel lorsqu’il était vice-président de Barack Obama, chantera l'hymne national américain comme lors du Super Bowl en 2016. En 2009, Aretha Franklin avait chanté lors de la première cérémonie d'investiture de Barack Obama, ainsi que Bruce Springsteen, U2, Shakira ou Stevie Wonder. Quatre ans plus tard pour sa réélection, Beyoncé avait chanté l'hymne national.

Le Capitole, symbole de la démocratie et du prestige américain - Investiture de Joe Biden

La cérémonie qui marque l’inauguration du mandat présidentiel a lieu devant le Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès, à Washington et ce depuis 1801, lorsque Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis prêta serment. La toute première investiture, celle de George Washington, avait eu lieu au Federal Hall de New York, sur Wall Street. Deux autres investitures, celles de William Howard Taft en 1909 et de Ronald Reagan en 1985, ont pour leur part eu lieu à l’intérieur du Capitole, en raison des conditions climatiques. Alors que le thermomètre affichait -13°C, Ronald Reagan avait laissé la foule et ses 140 000 invités patienter dehors, souligne F24.com.

Le président Joe Biden qui a quitté sa résidence de Delaware et sa vice-présidente Kamala Harris, sont arrivés dans la soirée du mardi, à Washington, pour une cérémonie en hommage aux 400.000 morts du coronavirus, aux Etats-Unis. C'est à partir de 17h (heure française) que les invités et autres fonctionnaires du Capitole arriveront pour la cérémonie d'investiture. Parmi les invités les plus prestigieux figurent l'ancien président Barack Obama dont Joe Biden a été le vice-président durant ses deux mandats, mais aussi le 43e président George W. Bush et Mike Pence, vice-président de Donald Trump.

Joe Biden arrivera quelques minutes plus tard en compagnie de son épouse Jill. C'est à ce moment précis que la cérémonie débutera, avec l'hymne national interprété par Lady Gaga.

L'Adieu de Donald Trump à la Maison Blanche - Investiture de Joe Biden

Donald Trump, le président sortant qui ne participe pas à la prise de fonction de son successeur, quittera la Maison Blanche aux alentours de 12h30 (heure française, 6h30 du matin à Washington) afin de se rendre sur la base Andrews dans le Maryland voisin. De là, il voyagera jusqu'à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Son arrivée est prévue aux alentours de 17h.

Alors que la tradition voudrait que le président sortant et la Première dame accueillent le nouveau couple présidentiel le matin de l'investiture et que tous se rendent ensuite au Capitole, Trump et Melania, ont décidé de bouder la cérémonie de ce mercredi. Selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait demandé les honneurs militaires pour son départ de la résidence présidentielle, ce qui lui aurait été refusé ce week-end par le Pentagone. Toutefois, une cérémonie sur la base militaire devrait être organisée, selon ces mêmes sources.

Le comité présidentiel inaugural de la cérémonie d’investiture de Joe Biden et de Kamala Harris a annoncé le programme de l'événement. Il stipule qu’après une invocation du père Leo O'Donovan et le serment d'allégeance dirigé par le comté de Fulton, le président géorgien de l'Association internationale des pompiers de la section locale 3920 Andrea Hall, Lady Gaga, qui a fait campagne pour Biden lors des élections, montera sur scène pour chanter l'hymne national. Plus tard, Amanda Gorman, la toute première poète lauréate nationale de la jeunesse, donnera une lecture de poésie, suivie d'une performance musicale de JLO et d'une bénédiction du révérend Dr.Silvester Beaman, un pasteur de la ville natale de Biden à Wilmington, Delaware.