Mabri Toikeusse testé positif à la covid : Son message aux Ivoiriens

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Albert Mabri Toikeusse. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI, opposition) a été testé positif à la covid-19. L'information a été livrée par le concerné lui-même sur sa page Facebook.

Frappé par la covid-19, Mabri Toikeusse parle aux Ivoiriens

C'est à travers une publication sur sa page Facebook qu'Albert Mabri Toikeusse a annoncé la nouvelle. "Je suis au regret de vous annoncer que je viens d'être testé positif à la covid-19. Merci pour vos prières. Allah fait tout ce qui est bon en son temps et en lui nous croyons. Je vous invite à continuer de respecter les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres", a déclaré le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI).

La maladie à coronavirus, faut-il le rappeler, a emporté Augustin Sidy Diallo. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est décédé le samedi 21 novembre 2020, à l'âge de 61 ans. Le 9 novembre 2020, l'ex-patron du ballon rond ivoirien révélait avoir été testé positif à la covid -19.

"M. Augustin Sidy Diallo, président de la FIF informe les membres actifs et le public sportif qu'il a été testé positif à la Covid-19 ce jour. Il demande en conséquence à tous ceux qui ont eu un contact avec lui ces deniers jours, de bien vouloir procéder à leur test. Dès ce jour, il rentre en confinement conformément aux dispositions en vigueur", pouvait-on lire dans un communiqué de la FIF.

Il faut noter que le président du Sénat, testé positif à la covid -19, a dû partir en Allemagne pour subir des soins médicaux. D'ailleurs, il y séjourne toujours. Le Premier ministre Hamed Bakayoko avait lui aussi été malade de la covid -19 avant d'être guéri.

A la date du 28 janvier 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 27 694 cas confirmés dont 25 542 personnes guéries, 151 décès et 2001 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 330 173, précise le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.