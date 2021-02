Titrologie du 2 février 2021: «Un coup dur frappe Gbagbo et son camp»

La titrologie du 2 février 2021 est largement dominée par la ferveur des élections législatives pour lesquelles la liste des candidats a été publiée par la CEI. Des candidats recalés entendent trimballer l'organe électoral devant le juge constitutionnel pour faire valoir leurs droits. À un peu plus d'un mois de ce scrutin, c'est déjà l'ébullition au sein des différents états-majors, ainsi que les escalades verbales entre les adversaires.

Titrologie du 2 février 2021 : Législatives « Voici les zones où ça va chauffer »

La fièvre des élections s'est à nouveau emparée des Ivoiriens, qui s'activent pour se rendre aux urnes, le 6 mars 2021, afin de désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. La liste des candidats vient à ce d'effet d'être publiée par la Commission électorale indépendante (CEI). Mais les grognes se font d'ores et déjà entendre chez certains candidats recalés. "Rejet de la candidature de Katinan et Pickass, la grosse contradiction de Kuibiert-Coulibaly", s'indigne Le Temps. "Katinan et Damana Pickass démontent Kuibiert", ajoute Le Bélier intrépide. Cette situation amène Le Bélier à faire ce triste constat : "Les exilés doutent de la main tendue de Ouattara."

N'empêche que Charles Blé Goudé, depuis La Haye d'où il attend son retour en Côte d'Ivoire, est totalement engagé pour ce scrutin législatif. "J'ai accepté que mes camarades partent aux législatives. J'assume et je serai aux côtés de mes camarades...", confie le président du Cojep à Le Sursaut. L'Intelligent d'Abidjan a à cet effet récueilli "les réactions des candidats".