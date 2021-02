Les témoignages émouvants de Thérèse Houphouët et Serge Bilé sur Fologo

Vague d’hommages après le décès de Laurent Dona-Fologo, grande figure de la politique en Côte d'Ivoire pour avoir servi tous les régimes d’Abidjan. L'homme a tiré sa révérence vendredi 5 janvier à l'âge de 81 ans.

“LDF” l’intrépide serviteur de la Côte d’Ivoire - Laurent Dona-Fologo

Loyal serviteur de Félix Houphouët Boigny, le père fondateur de la Côte d’Ivoire indépendante, c’est à juste titre que Marie Thérèse Houphouët Boigny, l’épouse du premier chef de l’Etat ivoirien, sera la première personnalité à lui rendre un vibrant hommage.

“La Côte d’Ivoire perd en ce jour l’une des plus grandes figures de son paysage politique. Fidélité.. Loyauté.. Républicain.. sont les mots qui pourraient caractériser Monsieur Laurent Dona Fologo. Fidèle parmi les fidèles. Disciple parmi les disciples de Félix Houphouët-Boigny et de la pensée de celui-ci. Pilier parmi les piliers du Pdci-Rda. Illustre parmi les illustres de la nation. Personnalité parmi les personnalités de Côte d’Ivoire. Ancien élève de l’École supérieure de journalisme de Lille. Premier rédacteur en chef de Fraternité Matin. Ministre de 1974 à 1999. Ancien Secrétaire général du PDCI, ancien président du Conseil économique et social. Laurent Dona-Fologo s’est éteint ce vendredi 5 Février 2021. Nos pensées vont à sa famille biologique, à sa famille politique, ainsi qu’à la Côte d’Ivoire dans son ensemble. Puisse Dieu l’accueillir dans la paix auprès de lui”, a écrit sur sa page Facebook, en hommage, la toute première First Lady de Côte d'Ivoire.

Son post est illustré de plusieurs photos souvenirs de l’illustre disparu dans le cercle fermé des Houphouët. Journaliste de formation, Laurent Dona-Fologo dit "LDF" fut également le premier rédacteur en chef du journal pro-gouvernemental ivoirien, Fraternité-matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information.

Influencé par le caractère de l'homme, l'émérite écrivain-journaliste Serge Bilé a salué et rappelé la dimension humaniste d’un politique atypique.

“C’était un ami de mon père et j’avais de la sympathie pour lui, au-delà du monde politique dans lequel il baignait. Je lui ai d’ailleurs rendu hommage dans un de mes livres en reconnaissance de sa confiance. En 1987, après ma maîtrise d’anglais et d’allemand, le ministère ivoirien de la Communication dirigé par Laurent Dona-Fologo avait pris en charge, à sa demande, les frais énormes de mon école de journalisme qui dépassaient de loin mes moyens. La vie de Fologo a été pleine et bousculée. On retiendra son voyage à Johannesburg à l’époque de l’apartheid. À la tête d’une délégation ivoirienne arc-en-ciel (noir, métis, blanche), il avait plaidé pour l’ouverture d’un dialogue entre le gouvernement sud-africain et Nelson Mandela. Fologo s’en va. C’est une page qui se tourne à Abidjan”, soutient Serge Bilé

Comme lui, Michel, fils de Laurent Gbagbo, l’ancien chef de l’Etat ivoirien, qui a côtoyé “LDF”, se dit déchiré par une “profonde affliction".

“C'est avec une profonde affliction que nous apprenons à l'instant le décès du Ministre Laurent Dona Fologo à l'âge de 81 ans. Décès survenu ce jour dès suites de la COVID19”, a-t-il souligné avant de présenter ses condoléances à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à toute la Côte d'ivoire”.

Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement du premier président du pays, il fut pendant quatre ans ministre d’État de Henri Konan Bédié (1993-1999), successeur de Félix Houphouët-Boigny.

M. Fologo, marié à une Française, fut également pendant dix ans secrétaire général du Parti démocratique (PDCI, ancien parti unique).

Sous la présidence de Laurent Gbagbo (2000-2011), Laurent Dona Fologo est nommé à la tête du Conseil économique et social, devenant ainsi le troisième personnage de l'Etat.