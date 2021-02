Côte d'Ivoire: Ce que le corps diplomatique demande à Ouattara

Lors de la présentation des vœux du corps diplomatique en Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara, jeudi 4 février 2021, les diplomates ont appelé à un engagement pour la paix, la cohésion sociale et une justice équitable.

Le Corps diplomatique salue la décrispation du climat politique

Repoussés pour des raisons liées à l'épidémie de Covid, les traditionnels vœux de nouvel an du corps diplomatique au chef de l’Etat ivoirien ont finalement eu lieu jeudi au Palais de la Présidence à Abidjan.

Occasion pour Monseigneur Paolo Borgia, Nonce apostolique et Doyen du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, de tenir un discours très axé sur le pardon et la justice.

Le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d’Ivoire ont salué la décrispation du climat politique dans le pays et appelé à des élections législatives «pacifiques et inclusives » le 06 mars prochain.

“La communauté internationale soutient toute initiative de réconciliation. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiées. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus des crises pré et post-électorales dans l'espérance que l'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solution. Nous souhaitons enfin que les prochaines élections législatives auxquelles tous projettent de prendre part puissent se dérouler de manière pacifique et inclusive”, a déclaré le représentant du Vatican.

Poursuivant, Monseigneur Paolo Borgia a salué l’engagement du président Alassane Ouattara à continuer à rassembler les Ivoiriens et à intensifier toutes les actions en faveur de la cohésion sociale et la concorde nationale.

Ouattara s’engage à poursuivre la transformation économique et à oeuvrer à l’unité nationale

Le chef de l’Etat ivoirien a, pour sa part, souligné les avancées dans le processus de la réconciliation nationale et l’entame d’un dialogue politique à succès, traduit par la participation de tous les partis politiques aux législatives qui ont lieu dans quatre semaines.

« Les nombreuses candidatures issues des différents bords attestent de l'adhésion de toutes les parties concernées audit processus. La fin du mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif, ainsi que l'annulation du Conseil national de transition sont autant d'indicateurs de l'apaisement de l'environnement politique (...) La consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale restent parmi mes priorités », a affirmé le président ivoirien.

Alassane Ouattara a également marqué sa détermination à lutter contre le terrorisme, accélérer la politique de la transformation de l’économie, renforcer la lutte contre la pauvreté et intensifier la réalisation des infrastructures de base.

Par ailleurs, il a déploré la résurgence de la Covid-19, tout en assurant que le plan de riposte mis en place par le gouvernement ivoirien permettra de lutter efficacement contre la propagation de cette pandémie.