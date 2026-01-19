© Côte d'Ivoire : le PPA-CI au gouvernement ? Le démenti formel

En Côte d’Ivoire, le Parti des peuples africains (PPA-CI), dirigé par l’ancien président Laurent Gbagbo, a démenti toute négociation avec le pouvoir en place en vue d’une éventuelle entrée au prochain gouvernement.

Côte d’Ivoire : le PPA-CI dément toute négociation avec le gouvernement

Dans un communiqué signé par le président exécutif, Sébastien Dano Djédjé, le PPA-CI de Laurent Gbagbo a ouvertement déclaré des « interprétations erronées et manipulées » de récentes propositions tenues par l’un de ses responsables. Une mise au point faite suite aux rumeurs qui circulent depuis le vendredi 16 janvier 2026, à la suite d’une interview de l’ambassadeur Emmanuel Ackah.

Dans son communiqué comme le rapporte Linfodrome, le PPA-CI estime que les propositions du directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo et du coordonnateur général de l’Initiative pour la libération des prisonniers d’opinion (ILPO) ont été « volontairement biaisés ».

« Les propos de l’ambassadeur Emmanuel Ackah s’inscrivent exclusivement dans le cadre de sa mission relative à la libération des prisonniers d’opinion, mission humanitaire, républicaine et conforme à l’engagement constant du parti en faveur des libertés publiques et de la paix civile », précise le communiqué, soulignant que ceux-ci « ne sauraient, en aucun cas, être assimilés à un ralliement politique, à une reconnaissance du régime en place, ni à une participation à un gouvernement ».

Le communiqué du parti de Laurent Gbagbo rappelle que la position du PPA-CI sur le quatrième mandat du président Alassane Ouattara est « claire, constante et non négociable ». « Le PPA-CI est fermement opposé au quatrième mandat, qu’il considère illégitime. « Le PPA-CI n’est en négociation avec aucun pouvoir », souligne le texte, précisant que « le PPA-CI n’entrera jamais dans un gouvernement issu d’un braquage électoral ».

« Le PPA-CI demeure dans l’opposition ferme, responsable et déterminée au quatrième mandat et poursuit son combat pour la libération de tous les prisonniers d’opinion », conclut le communiqué.