COJEP: Avant les législatives, Charles Blé Gouidé change tout

Charles Blé Goudé a procédé, lundi 8 février 2021, à la nomination du nouveau Conseil exécutif national (CEN), du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples), son parti.

Solange Tagro et Nogbou Hyacinthe exclus du Conseil Exécutif National (CEN) du COJEP

Le Conseil exécutif national du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) est à nouveau opérationnel, un peu plus d’une semaine après la dissolution du précédent bureau. Solange Tagro, initialement vice-présidente chargée de la politique du parti, et Hyacinthe Nobgou, ex Directeur des études et de l'analyse des programmes politiques, sont les grands absents du nouveau bureau.

On retrouve par ailleurs, Dr Patrice Saraka au secrétariat exécutif chargé de la vie du parti. Idem pour Bly Roselin qui cumule désormais les fonctions de vice-président et de directeur de l’ École du parti et de la formation. Egalement vise-président, Martial Yavo conserve le porte-parolat du parti. Quant à Youssouf Diaby, il conserve son poste de Directeur de cabinet du Président du parti, en plus de la fonction de vice-président chargé des relations avec les partis politiques, syndicats et la société civile.

L'intégralité de la décision de Blé Goudé portant nomination des nouveaux membres du CEN du COJEP

DÉCISION N°012/07-02-2021/COJEP/PRESI PORTANT NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT, DU PORTE-PAROLE DU COJEP, ET DU DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉSIDENT DU COJEP

Le Président du parti,

Vu la Constitution (loi N°2016-886 du 08 novembre 2016) de la République de Côte d’Ivoire ;

Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux Partis et Groupements politiques ;

Vu les résolutions du 1er Congrès Ordinaire des 17 et 18 août 2019 ;

Vu les Statuts et le Règlement Intérieur du Congrès Panafricain pour la Justice et l’Egalité des Peuples (COJEP) ;

Vu les nécessités de service, les objectifs du parti et ses besoins de fonctionnement ;

DÉCIDE

*Article 1

sont nommés membres du Conseil Exécutif National (CEN) aux fonctions et attributions y afférentes, les personnalités dont les noms et prénoms suivent :

1- est nommé Secrétaire Général, chef du Secrétariat exécutif , chargé de la vie du parti, le camarade Docteur Patrice SARAKA ;

2- est nommé premier Vice-président du COJEP, *Directeur de l'école du parti* , chargé de la formation, le camarade Roselin BLY ;

3- est nommé vice-président, *Porte-parole du COJEP* , le camarade Martial YAVO;

4- est nommé vice-président chargé des relations avec les partis politiques, syndicats et la société civile, *Directeur de cabinet du Président du parti,* le camarade Youssouf DIABY

*Article 2:* dans l'optique de la mise en place d'un Conseil Exécutif National complet, le président du parti continue les consultations

*Article 3:* la présente décision abroge toutes dispositions antérieures

*Article 4:* le Secrétaire Général du parti, est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet à compter de la date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à LA HAYE, le 08 février 2021

CHARLES BLÉ GOUDÉ PRÉSIDENT DU COJEP