Les écoles de nouveau fermées à Agboville, ce qui s'est passé

La section régionale du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits(MIDD), a mis en application, ce lundi 08 février 2021, son mot d’ordre de grève dans la plupart des écoles primaires publiques d’Agboville. Il s'agit pour le syndicat, de protester contre la destitution de plusieurs directeurs d’écoles dans la circonscription primaire publique de Grand-Morié, mais aussi de redonner à l’instituteur, sa dignité et son honneur.

Agboville: "Toutes les écoles de l’IEPP de Grand-Morié sont fermées. En ville, la plupart des écoles sont fermées"

« Toutes les écoles de l’IEPP de Grand-Morié sont fermées. En ville, la plupart des écoles sont fermées. Nous avons donc, un taux de suivi de la grève de 100% dans l’IEPP de Grand-Morié, à 90% dans l’IEPP1, dans l’IEPP 2 à 70% et 40% à l’IEPP 3. Comme vous le constatez, la grève est largement suivie malgré les intimidations. Pour le premier jour, nous sommes satisfaits », a confié Patrice Groguhé Bially, secrétaire régional du MIDD, joint au téléphone par Afrique sur-7.

« Nous sommes venus ici, à Agboville parce que l’IEPP de Grand- Morié n’a pas respecté sa parole. Les décisions de l’IEPP cautionnées par la Dren, sont nulles et de nul effet. Les relations entre notre hiérarchie et nous, devront être désormais basées sur les textes. D’ailleurs, l’instituteur est le collaborateur de l’inspecteur et non son esclave. Chers amis, chers camarades, vous devez exiger des inspecteurs d’aujourd’hui, de privilégier une saine collaboration », avait martelé Paul Gnogbo, premier secrétaire général adjoint au bureau exécutif national(Ben) du MIDD, le mercredi 03 février dernier, à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Agboville.

C’est donc un bras de fer qui s’installe entre les enseignants d’Agboville et leur hiérarchie, à commencer par Koné Pléguéfanga Brahima, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire (IEPP) de Grand-Morié. Outre la destitution de ces directeurs d’écoles, il est reproché à l'IEPP d’exiger le payement de 1000f/enseignant pour la signature de documents administratifs; l’achat d’une chaise/enseignant pour équiper la salle de réunion; la création de lignes nouvelles de frais annexes qui augmentent leurs coûts.

Le MIDD reproche par ailleurs à l'inspecteur, d’avoir usé de son autorité pour forcer le président de la mutuelle des enseignants de sa circonscription en vue d’assister financièrement les ayants droits de son défunt chargé de communication qui n’a jamais été membre. Cette situation à l’école primaire intervient au moment où les cours sont fortement perturbés dans les établissements secondaires du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, du fait d'élèves qui veulent anticiper sur les congés de Printemps.

Cet arrêt de travail de cinq(05) jours, allant du lundi 08 au vendredi 12 février 2021 inclus, intervient à moins d’une semaine des congés de février et vient une fois de plus, porter un coup au bon déroulement du programme scolaire au primaire et au secondaire à Agboville.

Tizié T.

Correspondance particulière