Côte d'Ivoire : Sékongo Félicien tourne le dos à Guillaume Soro

Sékongo Félicien, proche de Guillaume Soro, a décliné l’appel à fusionner au sein de Générations et peuples solidaires (GPS), lancé par le parti de l’ex-chef du Parlement ivoirien.

Sékongo Félicien ( MVCI) dit "niet" à la fusion proposée par GPS de Guillaume Soro

« Le Parti ne saurait s’engager dans un processus de disparition pour la création d’un autre Parti dit GPS. Et pour marquer cette position, le MVCI a retiré tous ses membres des structures techniques de travail dont s’était doté GPS mouvement citoyen », a déclaré le parti de Sékongo Félicien. Précisant que le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles (MVCI) n’entend aucunement se détacher des Valeurs, Principes et Orientations qui ont prévalu à sa création.

Le Samedi 16 janvier 2021, le comité d’orientation et de coordination de la machine politique de l’ancien chef rebelle, sonnait la mobilisation pour la fusion de tous les mouvements politiques se réclamant de Guillaume Soro, au sein de GPS. « Le foisonnement de partis politiques et mouvements, à bien des égards, peut conduire à un désordre et à une dispersion de nos forces et de nos énergies, mais aussi servi la cause d’agendas cachés », avait-on avancé comme raison.

Cette décision du parti de l’ex-chef du gouvernement sous l'ère Laurent Gbagbo, vise à éviter que ne se reproduisent les cas Soro Kanigui du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI) et Alphonse Soro de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) qui ont vite fait de rejoindre le RHDP (parti au pouvoir).

Le parti de Sékongo Félicien rappelle que le Mouvement pour la promotion des Valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI) est un Parti politique d’obédience socialiste, légalement constitué et qui fonctionne en conformité avec ses Statuts et Règlement intérieur.

« Il n’a jamais été question d’une inféodation du parti à GPS (...) Le MVCI appelle donc ses sympathisants, militants et membres à se tenir loin des activités de GPS ou à s’y considérer comme agissant à leur propre compte. Le militantisme est libre et fonction de l’orientation idéologique qui rencontre l’assentiment du militant », prévient le MVCI.