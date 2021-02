Dans le secret de la prochaine rencontre Ouattara - Macron à l'Elysée

Alassane Ouattara séjourne en France depuis le 6 février dernier. Le Président ivoirien profitera de sa présence dans l'Hexagone pour avoir un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Le confrère Jeune Afrique croit savoir qu'au menu de cette rencontre entre le Président français et son homologue ivoirien, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire.

Rencontre Ouattara - Macron, les probables « sujets de discussion »

La coopération bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe sous l'impulsion des présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. C'est le moins que le puisse dire dans la mesure où le président ivoirien est le premier chef d'État africain à avoir été reçu par le successeur de François Hollande dès son installation au Palais de l'Élysée. Et depuis, les deux dirigeants ont continué à se revoir régulièrement et à entretenir des relations très cordiales. De grands projets, dont celui du Métro d'Abidjan, ont été paraphés par les deux hommes d'État.

En mars 2020, quand le chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, annonçait devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à Yamoussoukro, sa volonté de ne pas briguer un troisième mandat et de passer la main à une jeune génération lors de l'élection présidentielle de 2020, le Président Macron avait salué une « décision historique », avant de se murer dans un silence après le rétropédalage du chef de l'Exécutif ivoirien au décès de son Premier ministre et dauphin Amadou Gon Coulibaly.

Silence observé jusqu'à la confirmation de la victoire du président ivoirien par le Conseil constitutionnel dirigé par Koné Mamadou. Aussi, dans un courrier adressé au leader du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le président français a ainsi déclaré : « Je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu’au peuple ivoirien, tous mes voeux de succès. »

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Emmanuel Macron n'a pas manqué d'expliquer son soutien à la réélection d'ADO à la présidence ivoirienne pour des raisons évidentes de stabilité politique dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, la situation sociopolitique ivoirienne est demeurée au coeur des préoccupations de la présidence française. C'est donc à juste titre que le Président Emmanuel Macron a recommandé à son homologue ivoirien de poursuivre le dialogue politique avec l'opposition et oeuvrer à rassembler la classe politique ivoirienne en vue de « jeter les bases concrètes d’une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques, dans le respect de l’État de droit, afin de tourner la page de la violence et de la division ».

À la suite du récent Sommet de l'UA tenu par visioconférence, le Chef d'État ivoirien s'est envolé pour la France. « Après avoir participé aux travaux du 34e Sommet ordinaire de l’Union africaine, le Président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan, ce samedi 6 février 2021, pour un séjour en France », a tweeté la Présidence ivoirienne. Nous apprenons par ailleurs que durant ce séjour, le locataire de la présidence de la République de Côte d'Ivoire aura une rencontre avec le locataire du palais de l'Élysée « fin février, début mars ».

À en croire le Magazine panafricain, Macron et Ouattara feront assurément le point de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Si la Présidence ivoirienne peut d'ores et déjà se féliciter de la participation de l'opposition aux élections législatives du 6 mars prochain, force est de constater que d'autres dossiers brulants sont encore en friches. Il s'agit notamment de la réconciliation nationale, du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien Président Laurent Gbagbo, et de son filleul Charles Blé Goudé, président du Cojep, dont le procès est encore pendant devant la CPI, Cour pénale internationale. Les relations avec l'ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), dont certains collaborateurs sont encore en prison, ainsi que le cas Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, constituent également des sujets d'actualité qui ne sauraient être éludés lors de cette rencontre de l'Élysée.

La constitution d'une Commission électorale indépendante (CEI) plus consensuelle pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, le vaccin contre la Covid-19 pourraient, entre autres, être à l'ordre du jour de cette rencontre entre pouvoir français et pouvoir ivoirien. Ce ne sont pour l'instant que des spéculations, JA nous apprend toutefois que les équipes des deux chefs d'État sont à pied d'oeuvre pour arrêter les différents sujets à aborder lors de cette rencontre qui intervient après le déjeuner du 4 septembre dernier, à l'Élysée.