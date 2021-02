Agboville: Adama Bictogo explique les enjeux de sa candidature

Adama Bictogo, candidat à sa propre succession aux élections législatives du 06 mars prochain, dans la circonscription d’Agboville commune, a affirmé face aux différentes communautés de la ville, qu’il a reçues en audience les vendredi 12 et samedi 13 févier 2021, à Agboville, qu’il faut le plébisciter au poste de député pour le bien-être des populations.

Législatives du 06 mars: Adama Bictogo « Être député à Agboville donne la force à Alassane Ouattara »

« Dimba et moi, on est le prolongement d’Alassane Ouattara. Donc, on est le prolongement du développement parce qu’Alassane Ouattara incarne le développement. Tous les discours de division n’apportent rien. Plus on est uni, plus on est fort parce qu’on a un destin commun. Notre destin commun, c’est l’emploi des jeunes, l’autonomisation des femmes, la santé, les infrastructures, etc. La force d’une famille, c’est la solidarité. Et nous, nous sommes solidaires. Notre solidarité réside dans le rassemblement au sein de toutes les communautés d’Agboville. Chers parents, notre candidature pour le 06 mars, est le prolongement des présidentielles », a souligné le directeur exécutif du RHDP.

Et d’ajouter : « Ce n’est pas être député qui est vraiment notre objectif mais c’est parce qu’on sait qu’être député ici à Agboville non seulement, ça donne la force à Alassane Ouattara mais ça lui donne aussi la force de nous aider à vous aider. Parce que, nous on ne peut pas vous aider si on n’a pas la confiance de celui qui permet de faire des routes, de vous donner l’eau potable, de construire des centres de santé, de donner des écoles et même de donner des emplois ».

Pour le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, en politique, une région ne gagne aussi que par ce qu’elle apporte à celui qui donne les projets. C’est pourquoi, il a exhorté les populations à sortir massivement le jour du vote pour donner leurs voix au candidat du parti présidentiel.

« Chers parents, cette élection est votre élection car c’est avec vous et pour vous que nous sommes candidats. Et, c’est avec vous que nous allons aller à la victoire du 06 mars prochain. Je vous engage donc à porter haut la candidature du RHDP », a conclu Adama Bictogo, qui avait à ses côtés son suppléant le colonel Anne-Marie Abou; Dimba N’Gou Pierre, coordonnateur régional du RHDP, et Cissé Mamadou, sénateur du Tonkpi.

Tizié T.

Correspondance particulière