Salsa: Décès de Johnny Pacheco, légende de la musique afro-cubaine

Johnny Pacheco est mort lundi 15 février à New York. Le musicien était considéré comme l'un des pères de la musique Salsa. Le décès à l'âge de 85 ans de l’influent membre du groupe Fania All-Stars et reconnu comme étant l'un des meilleurs flûtistes de son époque, a été annoncé par sa famille.

Légende de la Salsa et de la musique afro-cubaine, Johnny Pacheco meurt d'une pneumonie

Le musicien avait été hospitalisé d'urgence il y a quelques jours pour une pneumonie.

Le légendaire musicien Johnny Pacheco né en 1935 en République dominicaine, avait notamment fondé le label discographique Fania Records et le groupe historique Fania All-Stars, par lequel sont passées des icônes de la salsa comme Celia Cruz, Hector Lavos ou Willie Colon.

«Avec une grande douleur dans l’âme et un grand vide dans mon cœur, je vous annonce que le maestro Johnny Pacheco est mort aujourd’hui dans la paix. Mille mercis pour vos prières et pour tout l’amour que vous lui avez toujours donné», a déclaré son épouse, Cuqui Pacheco, dans un communiqué publié au nom de la famille sur le compte Facebook officiel de l’artiste.

Dieu vivant de la musique afro-cubaine, Johnny Pacheco fait rêver des générations de mélomanes avec Celia Cruz et autres. Les qualificatifs manquent pour décrire ce musicien hors-pair.

Il a joué et a collaboré avec beaucoup de légendes du jazz et de la musique populaire américaine telles que Quincy Jones, Stan Kenton, George Benson, Sammy Davis Jr, Ethel Smith, Stevie Wonder et beaucoup d'autres. Il a démontré sa solidarité avec les victimes de l'ouragan Georges.

Il a également participé à un concert pour la lutte contre le SIDA, en novembre 1988 à New York. En 1996 le président de la République Dominicaine, Juaquin Balaguer lui a remis la prestigieuse médaille d'honneur présidentielle.

En juin 1996, Johnny Pacheco était le premier producteur de musique latine à recevoir le NARAS (National Academy of Recording Arts & Sciences) Award1 à New York.

Johnny Pacheco doit sa passion pour la musique à son père, Rafael Azarías Pacheco, clarinettiste et chef de l'orchestre de Santa Cecilia. À onze ans, il émigre à New York avec sa famille.

Il apprend à jouer de l'accordéon, du violon, du saxophone et de la clarinette, puis à Juilliard School des percussions.

Légendaire orchestre, Pacheco y Su Charanga

Il devient un des principaux percussionnistes de son temps. Il joue et enregistre avec les plus importants artistes américains. Après l'apprentissage de la flûte, il est reconnu comme étant l'un des meilleurs flûtistes de son époque.

En 1960, Johnny Pacheco a organisé son premier et légendaire orchestre, Pacheco y Su Charanga. Son premier album Johnny Pacheco Y Su Charanga vol. 1 chez Alegre s'est vendu à plus de 100.000 exemplaires la première année, devenant la meilleure vente d'albums du moment. L'album est un classique. En 1963, il contribue largement à l`essor de la Pachanga, qui devient la danse à la mode pendant quelques années. Il est devenu internationalement renommé et a voyagé intensivement dans l`ensemble des États-Unis (à l`Apollo, ...), de l`Europe, de l`Asie, et de l`Amérique latine. Fin 1963, sa carrière a pris un tour historique quand il fonde avec l'avocat de son divorce, Jerry Masucci la maison de disques Fania Records, qui deviendra dans les années 1970 le label majeur de la Salsa. En 1964, il sort chez Fania son nouvel album, Canonazo, qui abandonne la Charanga au profit du Conjunto. Découvreur de talents, c'est lui qui donne leur chance à des gens comme Willie Colon, Hector Lavoe, ou encore qui remet sur les rails la carrière de Celia Cruz.

C`est également lui qui dirige l`orchestre mythique réunissant tous les talents du label Fania, la Fania All Stars, avec lequel il part en tournée dans le monde entier. Jusqu'au milieu des années 1980, il produit les albums de nombreux artistes du label Fania, dont beaucoup deviennent des grands classiques de cette musique. Il continue, encore aujourd`hui, à se produire régulièrement avec son orchestre Pacheco y su Tumbao, avec au chant son vieux compagnon de route, Hector Casanova.

Johnny Pacheco: Six disques d’or

Il a été nominé neuf fois aux Grammy et a obtenu dix disques d`or. Il a collaboré avec la plupart des meilleurs artistes de la Salsa tels que Celia Cruz, Willie Colon, Hector Lavoe, Ruben Blades, Cheo Feliciano, et Pete "El Conde" Rodriguez. Il a produit Bailando Salsa pour le groupe espagnol Mecano. Johnny Pacheco a également co-écrit et produit trois chansons pour le premier album solo de David Byrne : Rei Momo. Il a écrit plus de 150 chansons et la plupart d`entre elles sont maintenant des classiques : La Dicha Mia, Quitate Tu Pa` Ponerme Yo, Acuyuye, El Rey de la Puntualidad, et El Numero Cien de Tito Puente.