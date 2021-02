Barcelone - PSG : Un triplet de Kylian Mbappé désarçonne Lionel Messi

Barcelone - PSG - En Ligue des champions UEFA, Kylian Mbappé et le PSG réalisent un exploit au Camp Nou. Les Parisiens ont corrigé le Barça de Lionel Messi et de Griezmann.

Champions League| Barcelone - PSG (1:4) : Mbappé corrige Messi et le Barça

Le FC Barcelone s’est lourdement incliné sur son terrain contre un Paris Saint-Germain très entreprenant sur le score de quatre buts à un.

En dehors du penalty transformé par Lionel Messi à la 27e minute, le FC Barcelone n’a quasiment pas existé sur son terrain ce soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions UEFA.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire sans Neymar et Di Maria, blessés, mais alignait Verratti, au milieu, et Moïse Kean sur le flanc droit de l'attaque. On le savait, l'espace dans le dos des défenseurs de Barcelone allait offrir des possibilités à Paris.

Dès la première minute, Verratti envoyait Mbappé entre Dest et Piqué, mais le natif de Bondy contrôlait mal le cuir. Très entreprenants après l’ouverture du score des Catalans, les Parisiens parviennent à égaliser à la 32e minute par Kylian Mbappé. 1-1, score à la pause.

Le club catalan aux abois - Barcelone - PSG

En seconde période, on retrouvait un PSG conquérant ! Mbappé s'amusait avec les défenseurs du Barça, décalait Icardi qui lui-même, alors qu'il pouvait frapper, talonnait pour Kean qui tombait sur un exceptionnel ter Stegen (50e).

Le PSG semblait laisser le cuir aux Barcelonais, mais c'était pour mieux les tromper. Sur une ouverture magnifique, Florenzi se retrouvait dans la surface, dans le dos de toute la défense et tentait de viser Icardi. Piqué repoussait le cuir, qui revenait sur Mbappé qui concluait (1-2, 65e).

Le Barça était K.O debout. Et ce n'était pas fini pour les Catalans. Mbappé était tout proche d'un triplé, mais une nouvelle fois, le portier allemand était grand (69e). Mais ce qui devait arriver, arriva. Sur un coup franc botté par Paredes, Kean devançait De Jong et mettait le troisième but des siens (1-3, 70e).

La fin de match ressemblait ensuite à ce qu'on attendait. Le FC Barcelone avait des possessions de balle dans le camp du PSG assez stériles et les Parisiens utilisaient la puissance de Kean et la vitesse de Kylian Mbappé pour essayer d'alourdir encore un peu plus le score.

Toutefois, Antoine Griezmann n'était pas loin de trouver le chemin des filets en contrant une relance hallucinante de Keylor Navas (82e). Finalement, l'homme du match, Kylian Mbappé, allait encore s'illustrer.

Suite à un contre éclair, Julian Draxler attendait le dernier moment pour le décaler. Le natif de Bondy ne se faisait pas prier et envoyait un missile dans la lucarne de Stegen (1-4, 86e).

Dans le doute avant d’affronter Leipzig, Liverpool a retrouvé ses esprits. Les Reds l’ont emporté 2-0 dans l’autre match du soir. Après un nul 0-0 en première période, Mohamed Salah (53e), puis Sadio Mané (58e) sauvent le club anglais qui bat les Allemands 2-0.

Une nouvelle remontada le 10 mars prochain

Avec cette magnifique victoire, le Paris SG a de quoi voir venir pour le match retour prévu le 10 mars prochain.

En ce sens que le match FC Barcelone – Paris Saint-Germain du 8 mars 2017 au Camp Nou de Barcelone, dont le résultat final est 6-1, est également connu sous le nom de La Remuntada ou Remontada (Le retour). C'est un souvenir qui donne des hauts-le-cœur aux supporters parisiens dès son évocation.

Il s'agit du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA 2016-2017. Le FC Barcelone battu 4-0 par le Paris Saint-Germain lors du match aller sort vainqueur de ces huitièmes de finale avec un score cumulé de 6–5.

L'événement constitue la remontée la plus importante de l'histoire de la Ligue des Champions. La rencontre est dirigée par l'arbitre allemand d'origine turque Deniz Aytekin, internationalement critiqué pour sa prestation.

Victorieux à l'aller au Parc des Princes (4-0), le PSG avait été renversé au Camp Nou (6-1). Les hommes de Mauricio Pochettino, dont certains étaient sur la pelouse catalane à l'époque, peuvent laver leur honneur ce soir à 21h. Et cette fois-ci, c'est le match aller qui se joue en Espagne.

