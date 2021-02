Ce que Kim Kardashian gagne dans le divorce avec Kanye West

C’est officiel, Kim Kardashian, la starlette de téléréalité, vient de demander le divorce d’avec son mari, le rappeur Kanye West. Le magazine Forbes a décrypté les rouages de ce divorce spectaculaire.

Kim Kardashian et Kanye West optent pour un divorce à l'amiable

Kim Kardashian a divorcé de son époux, le rappeur et entrepreneur Kanye West.

Le vendredi 19 février 2021, Kim Kardashian a officiellement demandé le divorce et déposé les papiers par le biais de son avocat, comme le rapporte le site américain TMZ. Selon le média, le couple aurait opté pour un divorce à l’amiable et a déjà réussi à s’accorder sur une demande de garde partagée pour leurs quatre enfants.

Et si Kanye West a accepté de remplir les papiers, il n’en demeure pas moins attristé : "Kanye est anxieux et très triste. Il sait que son mariage est terminé et qu’il n’y a rien à faire dans l’immédiat. Il se rend également compte de tout ce qu’il perd en perdant Kim", a confié une source proche du couple au magazine People.

Parents de Nort, Saint, Chicago et Psalm, Kim Kardashian et Kanye West ont aussi pris des chemins différents dans leurs carrières. "Elle veut vraiment devenir avocate et réformer les prisons. Tandis que lui parle de faire campagne et d’autres trucs complètement fous. Elle en a assez", peut-on lire.

Kim s'est fait connaître pour la première fois en 2007 en tant que vedette d'une série de téléréalité de E ! Television sur sa famille. Depuis, la série est restée très populaire et sa 21e et dernière série doit être diffusée l'année prochaine.

La star de la télé-réalité a connu le succès dans de nombreux autres domaines, des applications mobiles au maquillage, et Forbes estime sa fortune personnelle à environ 780 millions de dollars (+ de 422 milliards FCFA).

Connue pour ses grands succès internationaux comme Gold Digger, Kanye West est l'un des plus grands noms de la musique rap depuis plus de 15 ans. Ce musicien, lauréat d'un Grammy Award, a également connu le succès en tant que créateur de mode.

Le couple possède un certain nombre de maisons et a un certain nombre d’hypothèques ensemble, y compris un manoir Calabasas dans le comté de Los Angeles, un condo à Miami et deux ranchs dans le Wyoming.

Selon les documents que West a envoyés à Forbes l’année dernière, il y a aussi 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA) en art, près de 4 millions de dollars en véhicules (plus de 2,1 milliards FCFA), 3,2 millions de dollars (1,7 milliard FCFA), en bijoux et même 300 000 dollars (plus de 162 ,3 millions FCFA) de bétail. Qui obtiendra quoi ? Cela dépendra des conditions de leur accord et de tout règlement que leurs avocats pourront négocier.

Selon Forbes, Kim Kardashian et Kanye West ont potentiellement un accord prénuptial, ce qui signifie que leurs marques personnelles et leurs entreprises ne peuvent pas être touchées par ce divorce. Cela est particulièrement bon pour Kanye, car la marque « Yeezy » vaut 1,25 milliard de dollars (676,6 milliards FCFA), ce qui, par coïncidence, est également la valeur nette totale de Kanye. Quant à Kim, elle vaut 750 millions de dollars (406 milliards FCFA), dont une grande partie est liée à KKW Beauty et à ses diverses activités médiatiques.

Comme le note Forbes, cela signifie maintenant qu’il y a 70 millions de dollars (38 milliards FCFA) à gagner. Cet argent provient de divers actifs, notamment de l’immobilier, des œuvres d’art et même des bijoux. À ce stade, il reste à voir qui obtiendra ces actifs, et s’ils faisaient ou non partie d’un éventuel accord préalable, pour commencer.

En mai 2014, Kim Kardashian et Kanye West organisaient le mariage de l’année. Pour fêter leurs noces, le célèbre rappeur et la starlette de téléréalité avaient en effet misé sur plusieurs cérémonies organisées dans des châteaux en France et en Italie.