Football : L'Ivoirien Salomon Kalou broie du noir au Brésil

Au Brésil, l’Ivoirien Salomon Kalou et son club Botafogo sont officiellement relégués en Série B, la deuxième division du championnat brésilien entamé au mois d'août 2020, et ce, pour la troisième fois de son histoire.

Salomon Kalou plonge en série B avec Botafogo

La première saison de l'ancienne star de Chelsea et de la Côte d'Ivoire, Salomon Kalou, au Brésil, a vu son club Botafogo relégué en seconde division après sa 18e défaite en 34 journées, vendredi contre Sport Recife (1-0) à Rio de Janeiro. Le club carioca où ont joué des légendes comme Garrincha ou Jairzinho, est en mauvaise santé financière.

Botafogo, champion du Brésil en 1968 et 1995, retournera donc en Série B, où il a déjà joué en 2003 et 2015 et où il retrouvera un autre grand club du pays, Cruzeiro, qui a été relégué pour la première fois de son histoire en 2019 et qui a failli descendre un échelon plus bas cette saison.

Salomon Kalou, l'ancien joueur du Hertha Berlin passé par le LOSC, y a inscrit son premier but pour son nouveau club contre Corinthians, en septembre 2020 à Sao Paulo (2-2).

Sur le terrain, des vedettes internationales comme l'Ivoirien Salomon Kalou, le Japonais Keisuke Honda ou le Paraguayen Junior "Gatito" Fernandez n'ont pas réussi à redresser la barre, pas plus que les quatre entraîneurs qui se sont succédé sur le banc.

Salomon Kalou a inscrit son premier but pour le club du sud de Rio lors de son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant international ivoirien (97 sélections, 28 buts) a donné l'avantage à son équipe contre Corinthians, samedi soir à Sao Paulo, en taclant le ballon après une percée dans la surface (1-2, 75e).

Le club brésilien, Botafogo, avait annoncé en juillet 2020 la signature de l'attaquant ivoirien. Salomon Kalou était alors libre de tout contrat.

L’Europe a laissé un goût d’inachevé à l’Ivoirien, après une dernière expérience qui s’est mal terminée au Hertha Berlin. Malgré une expérience difficile avec Botafogo, dernier du championnat et désormais relégué en deuxième division, Salomon Kalou ne sombre pas dans la « saudade » (« nostalgie »).

« Le Brésil, ce n’est que du positif ! J’ai 35 ans, bientôt 36… Je vis dans un pays de football, je joue au football, raconte l’ancien joueur du Losc. Je vais voir comment les choses se déroulent. Mais pour moi, c’est bon à prendre, je vais voir les opportunités qui se présentent à moi désormais pour la saison qui arrive », confie-t-il à Rfi.

Bien qu'aucun détail n'ait été révélé sur son contrat en termes de durée, l'ex-attaquant de Chelsea devrait faire ses débuts avec les hommes de Paulo Autuori lors du retour de la ligue brésilienne en août 2021.

Botafogo n'avait pas réussi à conclure un accord pour Yaya Touré, que le candidat présidentiel de Vasco da Gama, Leven Siano, a promis de signer. Néanmoins, Kalou rejoint l'ancien milieu de terrain international japonais Keisuke Honda alors que son nouveau club cherche à se battre pour le titre.

Parmi les autres matchs disputés le weekend, à noter la 3e victoire consécutive du champion en titre, Flamengo (2-1 contre Fortaleza). Après des débuts compliqués (deux défaites de rang), « Fla » s'offre la 2e place du Brasileirão, à deux longueurs de l'Internacional Porto Alegre (un match en moins).

