CAN 2025 : Le Maroc prend une forte décision avant la finale

Au Maroc, le gouvernement a pris une sérieuse mesure en vue de la finale de la CAN 2025 face au Sénégal.

CAN 2025 : Le Maroc pense à ses élèves avant la finale

Désormais, le Maroc n’est plus qu’à une seule marche de son rêve. Celle de remporter « sa » Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). Après avoir sorti le Nigeria aux tirs au but mercredi, les Lions de l’Atlas affronteront en finale le Sénégal de Sadio Mané, ce dimanche 18 janvier à 19h GMT à Rabat.

Et pour cette grande finale, Achraf Hakimi et ses partenaires vont pouvoir compter sur le soutien de tout un peuple. Le gouvernement marocain va notamment permettre à la jeunesse de se rassembler pour ce rendez-vous historique. En effet, selon les informations de Le360, le ministère de l’Education Nationale a décidé de reporter les examens du premier semestre et les opérations d’évaluation continue, initialement programmés les 19 et 20 janvier. Une décision exceptionnelle motivée par la forte mobilisation autour de la troupe de Walid Regargui au sein du Royaume.

« Cette mesure permettrait aux élèves de partager les moments de célébration, tout en leur accordant le temps nécessaire pour se concentrer sur leurs examens et s’y préparer dans de bonnes conditions », avait réclamé Mohamed Ouzzine, secrétaire général du parti Mouvement populaire, qui a été entendu.

Pour rappel, le Maroc court après la deuxième CAN. Le premier trophée remporté date de 50 ans. Sa dernière finale remonte quant à elle à 2004. En face, le Sénégal est également en quête d’un deuxième sacre continental, après celui de 2021.