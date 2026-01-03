CAN 2025 : à 10, le Mali sort la Tunisie

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : à 10, le Mali sort la Tunisie
© CAN 2025 : à 10, le Mali sort la Tunisie

Match de toutes les chances ce samedi soir pour le Mali face à la Tunisie lors du second 8e de finale de cette CAN 2025. Les Aigles maliens ont su venir à bout des Aigles de Carthage malgré réduit à 10 depuis la 27e minute de jeu.

CAN 2025 : Le Mali rejoint le Sénégal en quart de finale

Ce samedi soir, le Mali a créé l’exploit en huitièmes de finale de la CAN 2025. Les Aigles ont éliminé la Tunisie aux tirs au but après un match épique au stade Mohammed V de Casablanca. La première mi-temps a été marquée par de nombreuses fautes et un carton rouge pour Woyo Coulibaly dès la 27e minute, réduisant les Maliens à dix. Et malgré cette infériorité numérique, le Mali a résisté, soutenu par un Djigui Diarra héroïque dans les cages.

Bien supérieure numériquement, la Tunisie a ouvert le score en toute fin de prolongation grâce à Firas Chaouat, pensant valider sa qualification pour les quarts face au Sénégal. Mais le Mali n’avait dit son dernier mot. Bissouma et ses coéquipiers ont obtenu un penalty dans les dernières secondes transformé par Lassine Sinayoko pour envoyer le match en prolongations, sous une pluie battante et un vent glacial à Casablanca.

CAN 2025 : Le Sénégal renverse le Soudan et file en quarts
CAN 2025 : le Ministre Adjé Silas Metch chez les Éléphants au Maroc

Après les prolongations, la séance de tirs au but a été un véritable thriller. Mohamed Diarra a multiplié les arrêts décisifs, alors que les Maliens ont fait preuve de sang-froid. El Bilal Touré a inscrit le tir décisif, offrant au Mali une victoire 3-2 et une qualification historique pour les quarts de finale. Avec ce succès héroïque, le Mali rejoint le Sénégal en quarts de finale de cette CAN 2025.

Coupe du Monde 2026 : Le trophée en tournée dès ce samedi
CAN 2025 : ce que risque le Gabon après avoir suspendue la sélection

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026