© CAN 2025 : à 10, le Mali sort la Tunisie

Match de toutes les chances ce samedi soir pour le Mali face à la Tunisie lors du second 8e de finale de cette CAN 2025. Les Aigles maliens ont su venir à bout des Aigles de Carthage malgré réduit à 10 depuis la 27e minute de jeu.

CAN 2025 : Le Mali rejoint le Sénégal en quart de finale

Ce samedi soir, le Mali a créé l’exploit en huitièmes de finale de la CAN 2025. Les Aigles ont éliminé la Tunisie aux tirs au but après un match épique au stade Mohammed V de Casablanca. La première mi-temps a été marquée par de nombreuses fautes et un carton rouge pour Woyo Coulibaly dès la 27e minute, réduisant les Maliens à dix. Et malgré cette infériorité numérique, le Mali a résisté, soutenu par un Djigui Diarra héroïque dans les cages.

Bien supérieure numériquement, la Tunisie a ouvert le score en toute fin de prolongation grâce à Firas Chaouat, pensant valider sa qualification pour les quarts face au Sénégal. Mais le Mali n’avait dit son dernier mot. Bissouma et ses coéquipiers ont obtenu un penalty dans les dernières secondes transformé par Lassine Sinayoko pour envoyer le match en prolongations, sous une pluie battante et un vent glacial à Casablanca.

Après les prolongations, la séance de tirs au but a été un véritable thriller. Mohamed Diarra a multiplié les arrêts décisifs, alors que les Maliens ont fait preuve de sang-froid. El Bilal Touré a inscrit le tir décisif, offrant au Mali une victoire 3-2 et une qualification historique pour les quarts de finale. Avec ce succès héroïque, le Mali rejoint le Sénégal en quarts de finale de cette CAN 2025.