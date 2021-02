Adama Bictogo: « On ne choisit pas n’importe qui pour être député»

Candidat à sa propre succession aux législatives du 06 mars prochain à Agboville commune, Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix), a demandé aux populations de Rubino, lundi 22 février 2021, de faire le bon choix.

Adama Bictogo aux populations de Rubino: "Quand on parle à Bictogo, on a parlé à Alassane Ouattara"

« Nous sommes, aujourd’hui, ici chères mamans, chères femmes, chères sœurs, mon frère Dimba et moi pour vous soutenir, pour vous accompagner. Nous sommes au rendez-vous de la femme parce que vous êtes porteuses d’espoir », a déclaré Adama Bictogo.

C’était lors de la triple cérémonie de remise des clés de la maternité rénovée de Rubino, de la présentation du candidat RHDP aux législatives 2021, Mme Marie virginie Kouassi, et de l’investiture de l’union communale des femmes de la ville, qui s’est tenue au foyer des jeunes.

Poursuivant, Adama Bictogo a estimé qu’en plus d’être appelés "Les guerriers du développement", Dimba et lui devraient être appelés aussi "Les vagabonds de l’action sociale" au vu des nombreuses actions posées en faveur des populations.

« C’est vrai qu’aujourd’hui, nous avons inauguré la maternité réhabilitée de Rubino à hauteur de 39 millions de francs CFA. Mais, je vais aussi donner les mêmes couveuses que j’ai offertes au CHR d’Agboville. Outre ceci, le matériel qui va être installé dès la semaine prochaine, est estimé à 25 millions de francs CFA », promet le président de la fondation Bictogo Initiatives.

Avant d’ajouter : « C’est pour cela, le choix du député est capital, chers parents. On ne choisit pas n’importe qui pour être député parce que ici, quand vous parlez à Virginie, vous avez parlé à Dimba, vous avez parlé à Bictogo. Et, quand on parle à Bictogo, on a parlé à Alassane Ouattara. Tout ce que Dimba et moi demandons pour Rubino, se fait parce que c’est nous qui sommes là pour vous donner ce dont vous avez besoin », s’est vanté le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix.

« Chers parents, notre force, aujourd’hui, dans l’Agnéby-Tiassa, c’est l’union que, nous dégageons mon frère Dimba et moi. C’est l’union que tous les cadres et nous, dégageons. D’ailleurs, chers parents, c’est l’union de vos fils et filles que vous avez besoin pour vous apporter le bien-être et le développement », a insisté l’ex ministre de l’Intégration africaine.

Et de conclure : « Vous devez voter massivement afin qu’au soir du 06 mars prochain, Virginie soit plébiscitée au poste député de Rubino. Ce, afin de poursuivre les nombreux chantiers de développement ici à Rubino ».

Tizié T.

Correspondant régional