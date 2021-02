Football: Willy Braciano, ex-joueur de l'Asec Mimosas, est décédé

Mauvaise nouvelle pour le football ivoirien. L'international espoir ivoirien, Willy Braciano, est décédé ce mardi. Ce qu’il s’est passé.

Le football ivoirien en deuil: Willy Braciano n'est plus

Le jeune footballeur ivoirien, Willy Braciano Ta Bi, après une très belle saison 2017-2018 passée avec l’Asec Mimosas, a été directement transféré dans le prestigieux club de première division italienne, l'Atalanta Bergame.

Alors que certains observateurs du football fondaient beaucoup d’espoirs en ce joueur qui fut également capitaine des Éléphants juniors, les choses vont mal se passer pour l’espoir ivoirien du côté de l’Italie.

En septembre 2020, le média sportif ivoirien sportmania informait que le jeune Willy Braciano se trouvait à Abidjan, plus précisément à Yopougon, dans une situation critique.

Atteint d’un cancer de foie détecté par les médecins de l’Atalanta, le jeune homme devait urgemment subir une opération dont le coût s’élevait à 5.000.000 Fcfa.

« Willy ne marche plus. Il ne pense plus au foot. Ses jours sont comptés. Pour son opération, les médecins réclament la somme de 5 millions de F CFA que la mère du joueur ne peut réunir. On demande de l'aide », avait indiqué un proche du joueur.

En plus du ministère des Sports, certains footballeurs ivoiriens, notamment Franck Kessié Yannick (également passé par l’Atalanta), Jean Evrard Kouassi ou encore Kouadio Yves Dabila s'étaient mobilisés pour porter assistance à leur ami.

Mais cela n’a malheureusement pas suffi pour que Willy Braciano retrouve les pelouses. Le joueur est finalement décédé ce mardi 23 février 2021 en Italie.