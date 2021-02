Avant le retour de Gbagbo et Blé Goudé, ce que la CPI a décidé

Le Procès des deux Ivoiriens Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale (CPI) pourrait connaître son dénouement d’ici à la fin du mois de mars 2021.

CPI: Bientôt la fin du procès Gbagbo - Blé Goudé ? Les précisions du porte-parole Fadi Abdallah

Peut-être la fin d’un périple judiciaire de dix années ? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en attente d’un éventuel procès en appel à la CPI, devraient être situés sur leur sort les jours à venir. La Cour pénale internationale a en effet prolongé jusqu’au 31 mars 2021, les mandats du juge président Chile Eboe-Osuji et du juge Howard Morisson, en charge du dossier, dont les mandats étaient arrivés à expiration.

Cette prolongation purement administrative pourrait aisément laisser croire que la décision en appel de l’affaire Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé sera rendue avant la fin du mois de mars. Sauf que c’est seule à la chambre d’appel, qu’il revient de décider de la date à laquelle elle compte rendre son jugement. « Nous ne pouvons pas spéculer sur cela. Il reviendra à la Chambre d‘appel de décider de la date à laquelle son jugement sera rendu », a précisé Fadi El Abdallah, le porte-parole de la Cour pénale internationale, joint par Afrique sur 7.

Acquittés en première instance, il y a deux ans, des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, Gbagbo et Blé Goudé vivent depuis retranchés à Bruxelles pour l’ancien président ivoirien et à La Haye pour son filleul. En liberté conditionnelle, l’époux de Simone Gbagbo et son dernier ministre de la Jeunesse sont toujours en attente de la décision des juges de donner suite ou non à l’appel de la procureure Fatou Bensouda, opposée à leur acquittement.

En possession de ses passeports depuis décembre 2020, Laurent Gbagbo manifeste le désir de regagner Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où ses partisans s’activent à lui réserver un accueil chaleureux. Ce mercredi 24 février 2021, son bras Assoa Adou a annnoncé son retour pour la mi-mars prochain. C'était lors de la mise en place officielle du Comité national d’accueil, en prélude à son retour en Côte d'Ivoire.

C’est en novembre 2011 que Laurent Gbagbo, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), a été transféré à La Haye, après la crise postélectorale de 2010-2011 ayant causé la mort d'au moins 3000 personnes.

Les 13 membres du Comité national d’Accueil du Président Laurent Gbagbo

1- MBOUGOUA ABY BLAISE : Ingénieur météorologue et d’aviation, ancien ministre du gouvernement AKE NGBO, ancien Représentant de l’ASECNA en Côte d’Ivoire ; Ami de lycée (Les Caïmans du lycée classique d’Abidjan) de Laurent GBAGBO.

2- ABOUA KOFFI JOSEPH : Administrateur en chef des services financiers, Directeur des affaires administratives et financières à la Direction des affaires maritimes, Membre du Comité de Contrôle du FPI



3- AMANGOUA LOUKENSI : Fondateur et ancien Directeur Général du BNETD, ancien Député d’Ayamé.

4- ABOULE ALLOH JEAN FIDELE : Inspecteur pédagogique dans l’Enseignement secondaire, Secrétaire Général de la Fédération FPI de Bingerville.

5- ABOU CISSE : Membre de la Société Civile, Vice-président de Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS).

6- ADOU TANOH : Premier Secrétaire Général de Section FPI d’Abengourou et membre fondateur de l’ANAPROCI.

7- ABO AKPINDE DANIEL : Enseignant d’Histoire et Géographie à la retraite, ancien Vice-président de la Bourse café-cacao, ancien Député à l’Assemblée Nationale.

8- DJEDJE BAGNON : Président du Conseil régional du GÔH.

9- SA MAJESTE DABOLO SAI : Roi des Koulango.

10- OUATTARA SOUMANA : Professeur de Mathématique dans l’Enseignement secondaire à la retraite, membre du Comité Central du FPI.

11- SORO SEYDOU dit SORO COTON : Chef d’entreprise, ancien Directeur général de l’URECOCI et ancien PDG de SICOSA, ancien Président de l’Interprofessionnel du Coton.

12- TOHE BLAISE : Préfet de police à la retraite, Président des chefs de canton du GUEMON.

13- SAMUEL HARDING : Ancien Directeur de la Société maritime SOMICOA-COMARAN, Vice-président de Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté.

Fait à Abidjan, le 24 février 2021

Pour le Front populaire ivoirien

Dr. Assoa Adou

Secrétaire Général