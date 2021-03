Dimbokro: Bakayoko-Ly Ramata mobilise pour la victoire du RHDP

Madame le superviseur régional du RHDP, le Professeur Bakayoko-Ly Ramata, a, lors du lancement officiel de la campagne pour les législatives 2021, exhorté, à Dimbokro, l’ensemble de la population à choisir le « duo gagnant », c’est-à-dire le candidat du RHDP Yao Séraphin et son suppléant Mory Diabaté.

Bakayoko-Ly Ramata aux populations de Dimbokro: ''Nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis du plus célèbre natif de notre région, Alassane Ouattara''

« Je vous demande d’élire le duo gagnant, Yao Séraphin et Mory Diabaté car ce sont eux qui peuvent vous représenter le mieux au Parlement. Nous devons tous voter pour Yao Kouadio Séraphin car c’est bien lui le candidat de la proximité, la force tranquille, celui qui sait être efficace dans la discrétion », a-t-elle soutenu.

Avant de poursuivre en ces termes : « Nous avons un devoir de reconnaissance vis-à-vis du plus célèbre natif de notre région, j’ai nommé SEM Alassane Ouattara à qui nous devons montrer, par un fort taux de participation et surtout en élisant son candidat et votre candidat Yao Séraphin. Que la région du N’Zi et en particulier Dimbokro lui soient reconnaissantes pour ses actions de développement, de paix et de cohésion sociale. La présidentielle a été perturbée dans notre région, faisons en sorte que ces législatives soient un motif de fierté pour nous par le vote massif de Yao Séraphin, le candidat des jeunes, des femmes, et de tous les valeureux fils et filles de Dimbokro ! », a insisté le Prof. Bakayoko-Ly.

Le directeur de campagne du RHDP pour la circonscription électorale de Dimbokro commune et sous-préfecture, Bilé Diéméléou Amon Gabriel, a estimé que le candidat du RHDP aux législatives du 6 mars 2021, Yao Kouadio Séraphin, et son suppléant Diabaté Mory, sont les meilleurs choix pour un avenir radieux de Dimbokro.

Le candidat Yao Kouadio Séraphin, quant à lui, a recommandé aux électeurs de s’inscrire dans le bon ton, la paix et la cohésion sociale, crédo de l’houphouétisme dont RHDP se réclame. « Répondons aux provocations et discours de haine par notre volonté de vivre ensemble pour ne pas entacher notre victoire », a-t-il prôné.