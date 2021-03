Bakayoko-Ly aux populations de Dimbokro: "Votez Yao Séraphin et Koffi Eugène"

Aux côtés des candidats RHDP depuis la précampagne et déterminée à contribuer à donner tous les sièges de députés de la région du N’Zi à son parti, le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, coordonnatrice régionale chargée des femmes et des jeunes filles du RHDP, ne ménage pas d’efforts pour soutenir toutes les actions visant à convaincre les électeurs de choisir le RHDP pour les législatives du 6 mars 2021.

Bakayoko-Ly Ramata aux électeurs : "Je vous demande de voter pour les meilleurs candidats, les candidats du RHDP"

Ainsi, au meeting de Tanoakakro, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s’est exprimée en ces termes devant les militants et sympathisants de son parti venus au meeting:

« je suis venue pour vous confier la candidature de vos enfants, donnez leur la force pour mieux défendre vos intérêts, nos intérêts à tous, comme ils l’ont si bien fait jusque-là. Que ce soit Yao Séraphin ou Koffi Eugène, les actions et les acquis pour les populations sont à mettre à leurs actifs. Vos enfants se battent pour vous, ils parlent de vous au Président de la République pour qu’il continue son œuvre de développement pour toute la Côte d’Ivoire et en particulier pour le N’Zi dont il est natif », a-t-elle rappelé.

Pour Bakayoko-Ly Ramata, au soir du 6 mars 2021, le RHDP remportera la plupart des sièges et cela ne fait l’ombre d’aucun doute, car les candidats du RHDP de la région du N’Zi ne sont plus à présenter tant leur engagement aux côtés des populations, dans des actions sociales et des projets de développement est grand.

" Je vous demande de voter pour les meilleurs candidats, je vous demande de voter les candidats du RHDP, je vous demande de voter Yao Séraphin et Koffi Eugène," a-t-elle exhorté.

Soulignons que le Prof. Bakayoko-Ly Ramata, en plus de sa participation active aux meetings, fait également du porte-à-porte pour mieux faire comprendre l’intérêt pour son parti d’avoir une large majorité au Parlement afin de conforter SEM Alassane Ouattara dans sa politique de développement pour les Ivoiriens.

Ainsi, elle a rencontré les artisans, les commerçants et bien d'autres corps de métier pour les convaincre de voter, partout, les candidats du RHDP.

Au meeting de clôture de la campagne, elle a encore lancé des messages forts de rassemblement, de paix et de cohésion sociale chers au RHDP et qui devraient inciter tous les électeurs à faire le bon choix, celui du RHDP.