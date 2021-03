Cristiano Ronaldo dégomme Pelé et devient nouveau Roi du football

Avec 770 buts, Cristiano Ronaldo vient de surclasser le "Roi Pélé". Le portugais de la Juventus est devenu le nouveau “Roi du football” après un triplé face à Cagliari, dimanche 14 mars 2021.

770 buts, 5 Ballons d'or, cinq sacres en Ligue des champions... Cristiano Ronaldo a fait mieux que Pelé

Cinq fois Ballons d'or, cinq sacres en Ligue des champions, un Euro avec la Selecçao, et d'innombrables records et titres en tous genres. Le dernier, honorifique mais aussi somptueux, est tombé ce dimanche 14 mars. Cristiano Ronaldo a fait mieux que Pelé.

En 19 ans de carrière professionnelle, Cristiano Ronaldo, 36 ans, aura inscrit 770 buts en matches officiels. Une performance monumentale que même le Brésilien applaudit.

Après avoir marqué un triplé contre Cagliari (3-1), le Portugais a posté un long message sur ses réseaux sociaux. Il a en effet, selon lui, enfin battu le mythique record du roi Pelé.

Pointée du doigt après l’élimination de la Juventus face au FC Porto en huitième de finale de la Ligue des Champions, la star portugaise a fait payer la note à la pauvre équipe de Cagliari, en lui infligeant un triplé en 32 minutes. De quoi permettre à CR7 de conforter son statut de meilleur buteur de Serie A avec 23 buts inscrits en autant de matches disputés.

Hommage à Edson Arantes do Nascimento dit Pélé

Cristiano Ronaldo a rendu hommage, dimanche à Pelé à la suite de son triplé contre Cagliari

« Les dernières semaines ont été remplies d’actualités et de statistiques me considérant comme le meilleur buteur du monde de l’histoire du football, dépassant les 757 buts officiels de Pelé. Bien que je vous remercie pour cette reconnaissance, il est maintenant temps pour moi d’expliquer pourquoi je n’ai pas reconnu ce record jusqu’à aujourd'hui. Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour monsieur Edson Arantes do Nascimento, comme le respect que j'ai pour le football du milieu du XXe siècle, m'a amené à prendre en compte son score de 767 réalisations, comprenant ses 9 buts pour l'équipe d'État de São Paulo, ainsi que son but unique pour l'équipe militaire brésilienne, comme buts officiels. Le monde a changé depuis et le football aussi a changé, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement effacer l’histoire en fonction de nos intérêts », a-t-il indiqué, avant d’envoyer un vibrant message au roi brésilien.

« Aujourd'hui, alors que j'atteins l'objectif officiel de 770 buts dans ma carrière professionnelle, mes premiers mots vont directement à Pelé. Il n’y a aucun joueur au monde qui a été élevé sans avoir écouté des histoires sur ses matches, ses objectifs et ses réalisations, et je ne fais pas exception. Et pour cette raison, je suis rempli de joie et de fierté alors que je suis tout en haut du classement des meilleurs buteurs mondiaux, dépassant le record de Pelé, quelque chose dont je n’aurais jamais pu rêver en grandissant en tant qu’enfant de Madère. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage incroyable avec moi. À mes coéquipiers, à mes adversaires, aux fans du beau jeu du monde entier et, surtout, à ma famille et à mes amis proches: faites-moi confiance quand je dis que je n’aurais pas pu le faire sans vous. Maintenant, je ne peux plus attendre les prochains matches et défis ! Les prochains records et trophées ! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. L’avenir est demain et il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal ! », a déclaré Cristiano Ronaldo.

Pelé a répondu à Cristiano Ronaldo en lui exprimant son admiration et ses amitiés : « Je vous admire beaucoup et ce n'est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en matches officiels. Je laisse cette photo en votre honneur, avec beaucoup de tendresse, comme symbole d'une amitié qui existe depuis de nombreuses années. »

Qui est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Ronaldo ou Cristiano Ronaldo et surnommé CR7, est né le 5 février 1985 à Funchal. CR7 a un frère, Hugo, et deux sœurs, Elma et Catia. A onze ans, il rejoint le club du Sporting Portugal de Lisbonne. Talentueux, il lance sa carrière à Manchester United où il évolue sous les ordres de Sir Alex Ferguson.

Elu Ballon d’or en 2008, il glane avec son club Manchester United le championnat d’Angleterre et la Ligue des Champions. En 2009, il signe au club mythique du Real de Madrid comme le joueur le plus cher de l’histoire (94 millions d'euros). Son élégance génère de grosses rentrées financières via des contrats d’images. Il crée sa propre marque de vêtement, CR7.

Le 12 janvier 2015, il décroche, pour la troisième fois de sa carrière, le prestigieux Ballon d'or. En décembre 2016, il décroche pour la quatrième fois le Ballon d'or. En janvier 2017, le sportif enchaîne les récompenses et reçoit lors du Gala de la FIFA le trophée du Meilleur joueur de football de l'année 2016.

Côté coeur, en juin 2010, Cristiano annonce être père d’un petit garçon, Cristiano Junior, dont il obtient la garde exclusive auprès de la mère, qui préfère garder l’anonymat. La star du football est en couple avec Irina Shayk, mannequin russe. En janvier 2015, après cinq ans d'amour, l'attaché de presse d'Irina Shayk annonce la rupture du couple.

En janvier 2017, il officialise avec sa nouvelle compagne, le mannequin Georgina Rodriguez. Le 5 juin 2017, il devient à nouveau père, avec la naissance des jumeaux Eva et Mateo, nés de mère porteuse. En juillet 2017, il annonce que sa compagne Georgina Rodriguez est enceinte. Le 12 novembre 2017, le couple donne naissance à une fille, Alana Martina.