CAN 2025 : Le Mali tient tête au Maroc

Le choc de ce vendredi soir à la CAN 2025 a tenu toutes ses promesses entre le Maroc et le Mali. Au terme d’un match fou, les deux équipes se sont séparées sur un score de 1 but partout.

CAN 2025 : Le Mali retarde la qualification du Maroc en 8es de finale

Après le match entre l’Egypte et l’Afrique du Sud (1-0), c’était au tour du Maroc d’affronter le Mali dans cette belle affiche du groupe A. Pour le pays-hôte, il fallait confirmer par une victoire qui aurait permis d’assurer officiellement la qualification au prochain tour de cette CAN 2025. Dans le début de rencontre, le Maroc monopolisait le ballon et étouffait une équipe malienne qui avait décidé de se présenter en 5-3-2 ce soir. En fin de première période, Brahim Diaz se jouait de la défense malienne et obtenait un penalty après une main. Le joueur du Real Madrid ne tremblait pas au moment de transformer (1-0, 45e). Le scénario parfait pour les Lions de l’Atlas.

De retour des vestiaires, le Mali devait réagir et misait sur des transitions rapides en contre pour faire la différence. Finalement après un improbable rush solitaire de Camara, le ballon revenait dans les pieds de Sinayoko qui était découpé dans la surface par El Yamiq. Etonnemment, il fallait l’intervention du VAR pour une faute pourtant évidente. Logiquement, l’arbitre sifflait penalty et Sinayoko transformait (1-1, 60e).

Dans une fin de match folle avec le Mali qui essayait de gagner un peu de temps, le Maroc tentait de pousser pour mettre un deuxième but. Walid Regragui faisait entrer Ben Seghir, Abde Ez, En Nesyri ou encore Rahimi. Mais malgré quelques opportunités en fin de match. Le score ne bougera plus (1-1). Le Maroc est accroché par le Mali qui devra gagner face aux Comores pour espérer se qualifier. Le Maroc, toujours premier, aura encore son destin en main et une victoire face à la Zambie assurera la première place et une qualification pour les 8es de sa CAN 2025.