© CAN 2025 : affiches et calendrier des quarts de finale

Au terme des derniers 8es de finale disputés dans la soirée de ce mardi 6 janvier 2026, tous les qualifiés pour les quarts de finale de la CAN 2025 sont désormais connus.

CAN 2025 : tous les favoris sont en quarts de finale

A cette CAN 2025 au Maroc, c’est désormais l’heure des quarts de finale. Les derniers huitièmes de finale joués ce mardi, ont permis de dessiner le tableau pour le prochain tour de la compétition. On connaît désormais tous les qualifiés pour les huitièmes de finale, qui débuteront le 9 janvier.

Le Maroc, à domicile, est toujours dans la course après avoir difficilement éliminé la Tanzanie (1-0). Les Lions de l’Atlas menés par Brahim Diaz affronteront les Lions Indomptables du Cameroun. Tenante du titre, la Côte d’Ivoire s’est facilement défaite du Burkina Faso (3-0), tandis que le Nigéria et l’Algérie continuent leur sans-faute lors de cette CAN 2025.

Les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN 2025 sont donc : Mali, Sénégal, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigéria, Egypte et Côte d’Ivoire. Outre les Aigles du Mali, les sept autres pays sont des grands favoris pour remporter le tournoi.

Eight remain. And what eight. 🤯 Prepare for the #TotalEnergiesAFCON2025 quarter-finals. If that’s even possible. pic.twitter.com/bnktsTcYeO — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 6, 2026

Le calendrier et les affiches des quarts de finale de la CAN 2025

Les quarts de finale de cette CAN 2025 se joueront les vendredi et samedi prochain.

Vendredi 9 janvier

Mali-Sénégal à 16h GMT

Cameroun-Maroc à 19h GMT

Samedi 10 janvier

Algérie-Nigéria à 16h GMT

Egypte-Côte d’Ivoire à 19h GMT