© CAN 2028 : Le Maroc en négociations avec la CAF

Déjà pays hôte de la CAN 2025 qui prendra fin dimanche prochain à Rabat, le Maroc en veut plus. Le Royaume veut organiser le tournoi en 2028 dans le but de mieux s’armer pour la Coupe du Monde 2030.

CAN 2028 : Le Maroc pays hôte ?

Alors que la CAN 2025 est toute proche de fermer ses portes avec le trophée en ligne de mire dimanche en finale entre Lions de l’Atlas et les Lions de la Téranga au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc est se dit favorable pour accueillir la CAN 2028.

En effet, selon les récentes informations du journaliste Romain Molina, les discussions sont à l’heure actuelle avancées dans ce sens au sein de la Confédération africaine de football (CAF). La CAN 2028 arrivant très vite après celle 2027, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, aucune autre nation n’est actuellement susceptible d’être prête pour cette date.

L’Egypte dispose d’infrastructures prêts à l’emploi, mais, elle pas emballée. Le Maroc et ses stades modernes faisant l’unanimité apparaît ainsi comme la seule et unique solution de secours. La décision pourrait être annoncée ce vendredi en marge de la réunion du comité exécutif de la CAF prévue à Rabat. Pour rappel, la CAN 2028 marquera la transition vers une organisation tous les quatre ans du tournoi continental.

CAN 2025 : La CAF sanctionne lourdement Samuel Eto'o CAN 2025 : Le Maroc jouera la finale contre le Sénégal Il y a des discussions avancées au sein de la CAF pour que le Maroc 🇲🇦 organise à nouveau la CAN en 2028 (à condition que les Lions gagnent cette édition)



Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l’avait annoncé lui-même la veille du match d’ouverture de la campagne actuelle, toujours à Rabat. Dans le but de combler le vide, une Ligue des Nations africaine inspirée du modèle européen se tiendra chaque année à partir de 2029.