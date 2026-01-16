CAN 2028 : Le Maroc en négociations avec la CAF

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2028 : Le Maroc en négociations avec la CAF
© CAN 2028 : Le Maroc en négociations avec la CAF

Déjà pays hôte de la CAN 2025 qui prendra fin dimanche prochain à Rabat, le Maroc en veut plus. Le Royaume veut organiser le tournoi en 2028 dans le but de mieux s’armer pour la Coupe du Monde 2030.

CAN 2028 : Le Maroc pays hôte ?

Alors que la CAN 2025 est toute proche de fermer ses portes avec le trophée en ligne de mire dimanche en finale entre Lions de l’Atlas et les Lions de la Téranga au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Maroc est se dit favorable pour accueillir la CAN 2028.

En effet, selon les récentes informations du journaliste Romain Molina, les discussions sont à l’heure actuelle avancées dans ce sens au sein de la Confédération africaine de football (CAF). La CAN 2028 arrivant très vite après celle 2027, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, aucune autre nation n’est actuellement susceptible d’être prête pour cette date.

CAN 2025 : Les prix des billets pour la finale s’envolent
CAN 2025 : Le tableau complet de la phase finale

L’Egypte dispose d’infrastructures prêts à l’emploi, mais, elle pas emballée. Le Maroc et ses stades modernes faisant l’unanimité apparaît ainsi comme la seule et unique solution de secours. La décision pourrait être annoncée ce vendredi en marge de la réunion du comité exécutif de la CAF prévue à Rabat. Pour rappel, la CAN 2028 marquera la transition vers une organisation tous les quatre ans du tournoi continental.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l’avait annoncé lui-même la veille du match d’ouverture de la campagne actuelle, toujours à Rabat. Dans le but de combler le vide, une Ligue des Nations africaine inspirée du modèle européen se tiendra chaque année à partir de 2029.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026