CAN 2025 : Le Nigeria finit premier de la Poule C

Durée de lecture : 2 minutes
CAN 2025 : Le Nigeria finit premier de la Poule C
© CAN 2025 : Le Nigeria finit premier de la Poule C

La phase de groupes de cette CAN 2025 a livré son verdict dans la Poule C. Trop fort, le Nigeria signe un troisième succès face à l’Ouganda (1-3). Les Super Eagles finissent premier du groupe.

CAN 2025 : Le Nigeria totalise 9 points en poule

Dans le cadre de la 3e journée du Groupe C de cette CAN 2025, les Super Eagles du Nigéria ont battu l’Ouganda (3-1) ce mardi. Lancés par Onuachu (28e) en première période, les Super Eagles ont ensuite profité de l’expulsion du gardien Magoola (56e), auteur d’une main en dehors de sa surface. Sur deux services de Chukwueze, Onyedika (62e, 67e) s’est offert un doublé, alors que Mato (75e) a sauvé l’honneur pour les Ougandais en fin match. Au classement, le Nigéria, déjà qualifié, termine donc en tête de cette poule et l’Ouganda, 4e, est définitivement éliminé.

Dans l’autre match de la soirée, le nul entre la Tanzanie et la Tunisie (1-1) a permis aux deux pays de se qualifier. Après un penalty de Gharbi (43e, s.p.) pour les Aigles de Carthage, les Taifa Stars ont égalisé par Salum (48e). Les Tunisiens, 2es avec 4 points, et les Tanzaniens, 3es avec 2 points et assurés de terminer dans les quatre meilleurs troisièmes, sont qualifiés pour les 8es et vont respectivement défier le Mali et le Maroc.

CAN 2025 : L’Afrique du Sud valide son ticket pour les 8es
CAN 2025 : Le Président de la CAF adresse un message à Kylian Mbappé

Le Nigeria devrait connaitre son adversaire en 8es de finale au terme des matchs de demain.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025