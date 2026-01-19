Finale de la Can 2025 : le Maroc fait une annonce importante

Battu par le Sénégal lors de la finale de la CAN 2025, le Maroc ne compte pas en rester là. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce des actions juridiques contre le Sénégal suite au retrait de ses joueurs du terrain pendant le match.

Can 2025 : le Maroc annonce des poursuites contre le Sénégal

La FRMF va saisir la CAF et la FIFA contre le Sénégal. Un nouveau bras de fer s’ouvre au lendemain de la finale remportée par l’équipe sénégalaise.

La Fédération Royale Marocaine de Football annonce qu’elle engagera des procédures juridiques auprès de la Confédération Africaine de Football et de la Fédération Internationale de Football Association afin de statuer sur le retrait de la sélection sénégalaise du terrain lors du match de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont suivi l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé valable à l’unanimité par les spécialistes. CAN 2025 : Le Président de la FIFA réagit au chaos total lors de la finale CAN 2025 : Le message de Diomaye Faye après le sacre du Sénégal

On n’en a donc pas fini avec cette malheureuse scène survenue lors de la finale de la CAN. Une grosse altercation entre la sélection sénégalaise et celle du Maroc a terni l’image du football africain. Protestants contre un penalty accordé à l’équipe marocaine alors que l’arbitre venait de leur refuser un but sans consulter la VAR, les joueurs sénégalais ont décidé de quitter le terrain. Le mot d’ordre a été donné par le coach.

Seul Sadio Mané est resté sur le terrain. Il a fini par convaincre son coach et ses coéquipiers de revenir sur le terrain pour continuer le match. Les Lions de la Teranga sont revenus à de meilleurs sentiments, mais le penalty a été maintenu. Face à Diaz, le gardien sénégalais s’est bien appliqué pour stopper le penalty.

La réplique est très vite tombée du côté des Sénégalais. Ils ont ouvert le score en prenant l’avance sur leurs adversaires. Cette avance a été conservée jusqu’au bout des 120 minutes. Au coup de sifflet final, le Sénégal a remporté la coupe pour signer sa deuxième étoile.