Agboville: 20 jeunes formés en informatique, reçoivent leurs diplômes

Près d’une vingtaine de jeunes d’ Agboville, issus de différentes couches sociales ont reçu, mercredi 17 mars 2021, leur certificat de formation en informatique dans la ville. Ce, après un mois et demi de formation intense, à l’initiative de l’association "Désir d’avenir" Côte d’Ivoire.

Plusieurs jeunes formés à Agboville

Cette formation s’inscrit dans le programme Informatique pour tous. « L’analphabète de demain sera celui qui ne maitrise pas l’outil informatique…Je remercie, au nom du président-fondateur Hussein El Khayat, le parrain de la 2e promotion pour l’immense soutien à nous apporté dans la réussite de ce pari », s’est réjoui Claver Kanga Kouadio, responsable de formation de l’association.

«L’initiation à l’informatique, Word, Excel, internet et la motivation personnelle sont les principaux modules sur lesquels, a porté la formation de 6 semaines des apprenants », dira-t-il.

Muluku Souleymane Traoré, parrain de la promotion sortante, a, pour sa part souligné que sa collaboration reste de créer un environnement favorable, qui met l’accent sur le développement social, émotionnel, physique et intellectuel des jeunes.

« C’est vraiment dans le but d’aider les jeunes et les moins jeunes à parfaire leur éducation, que nous n’hésitons pas à apporter notre soutien à tous ceux qui nous sollicitent. Les meilleurs de demain seront ceux qui ont une notion de l’informatique et de l’Anglais », a révélé le président de l’ONG ADI (Actions for development initiative).

Avant d’exhorter ses filleuls à faire un bon usage de leur sésame. « Ce certificat que vous avez reçu, faîtes en bon usage chers jeunes. Il peut vous ouvrir des portes dans la recherche d’un emploi. C’est pourquoi, je vous exhorte à ne pas vous arrêtez à ce niveau. Cherchez à apprendre encore et encore », a conseillé le parrain de la promotion "Muluku Souleymane Traoré", qui avait à ses côtés la directrice du Centre social d’ Agboville, Aké Kossiké Adèle.

« Je remercie infiniment Désir d’avenir et son partenaire, l’ONG ADI pour tout ce qu’ils ont fait pour nous dans la réalisation de cet important projet. Avec cette formation en informatique, nous pensons avoir beaucoup plus d’opportunités dans la vie actuelle », espère Nina Nadège N’Cho, porte-parole des récipiendaires.

Tizié T.

Correspondant régional