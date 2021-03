Tirage au sort LDC : Bayern-PSG en quarts de finale, le programme

Bayern-PSG / Le tirage au sort de ces 1/4 de finale de la Ligue des champions 2020-2021 a eu lieu ce vendredi 19 mars 2021, à Nyon (Suisse), au siège de l'UEFA. Real Madrid-Liverpool et Bayern-PSG sont les matchs les plus attendus.

Bayern-PSG : Les Parisiens retrouvent leur bourreau de Bayern

Les matchs des 1/4 de finale de la LDC

FC Porto (POR) - Chelsea (ANG)

Bayern Munich (ALL) - PSG

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ANG)

Manchester City (ANG) - Borussia Dortmund (ALL)

Bayern-PSG: "Il existe entre eux un grand respect mutuel", selon Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG n'a pas été gâté par le tirage au sort, vendredi, à Nyon : il retrouvera en effet en quart de finale le Bayern Munich, son bourreau de la finale de l'an dernier. Les personnalités du club français croient en une qualification, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Le Qatari de 47 ans a ainsi déclaré : « Les deux clubs se connaissent très bien et il existe entre eux un grand respect mutuel. La saison dernière, nous étions passés très près de notre objectif en finale de la Ligue des champions et nous sommes impatients de nous lancer dans une nouvelle confrontation passionnante avec le Bayern. J’ai énormément confiance en notre équipe. Elle sera déterminée à donner le meilleur d’elle-même dans ce qui sera l’une des plus grosses affiches de la Ligue des champions ». Avant ce choc, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dimanche (21h).

Bayern-PSG: Thomas Müller confiant

Sur ses réseaux sociaux, Thomas Müller, le joueur du Bayern Munich, a fait part de sa réaction suite à l'annonce du tirage au sort, l'opposant au Paris Saint-Germain.

"Mes amis, bonjour, Paris Saint-Germain. C'est très intéressant après la dernière finale gagnée en août dernier. Nous sommes très contents de rencontrer Paris à nouveau. Nous avons quelques Français comme Kingsley Coman. J'ai reçu beaucoup d'appels depuis l'annonce du tirage au sort. Nous sommes très confiants et heureux de recevoir le PSG", a déclaré Thomas Müller, visiblement détendu, à l'idée de se confronter au PSG en C1.

En demi-finales, le vainqueur de Bayern Munich (ALL) - PSG affrontera celui du duel Manchester City (ANG) - Borussia Dortmund (ALL). Les demies aller se joueront les 27 et 28 avril, et les matches retour les 4 et 5 mai.

Calendrier des rencontres - 6 et 7 avril / 13 et 14 avril 2021

Matches aller : 6/7 avril

Matches retour : 13/14 avril

Demi finales :

Matches aller : 27/28 avril

Matches retour : 4/5 mai

Finale : Samedi 29 mai 2021 (Stade olympique Atatürk, Istanbul)

