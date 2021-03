Dans l'affaire "Ibiêkissê" érigée en concept sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Touré Alpha Yaya (TAY), député-Maire de la circonscription de Gbon-Kolia, vole au secours de son homologue de Tengréla, la député Mariame Traoré.

Affaire "Ibiêkissê" : L'Honorable Touré Alpha Yaya fait les éloges de Mariame Traoré

Tout le monde s’en souvient encore. Cette histoire de "IBiêkissê" qui a fait tache d’huile, où la députée Mariame Traoré a eu à proférer l'année dernière, des injures intimes à l'encontre de la présidente des femmes du PDCI, Sita Coulibaly.

Injures lancées à son adversaire en représailles, selon elle, des propos malsains qu’aurait auparavant tenus cette dernière à l’encontre du ministre de l’Education nationale, Kandia Kamissoko Camara, cadre du Rhdp.

Pour TAY, Traoré Mariame, "la lionne de tengrela et l’ange gardien des faibles et des pauvres", n'est autre qu"un "homme loyal et fidèle analphabète" engagé pour le RHDP et en phase avec le régime d'Alassane Ouattara.

Voici ses propos publiés sur Facebook dans la soirée du mardi

"Qui est la lionne de Tengrela ?

"Mariame Traoré représente 10 députés à l’Assemblée Nationale"

Mariame Traore , l’ange gardien des faibles et des pauvres, une femme qui dit ce qu’elle pense, qui ne sait ni tricher, ni mentir et qui n’est pas manipulable.

Lorsque Mariam Traoré lève la main pour intervenir sur un sujet à l’Assemblée Nationale, tous les parlementaires s’interrogent sur ce qu’elle va dire de nouveau. Toutes ses interventions sont applaudies car nous n’avons pas le courage de dire ce qu’elle vient de dire. Elle dit haut et fort ce que nous refusons de dire......

Au delà du concept<< kissê>> il faut louer le courage et la détermination de cette brave et digne femme qui ne cesse de se battre pour le développement et la réalisation de la volonté du Père de la nation ivoirienne Alassane Ouattara digne fils de Nabintou.

La Lionne de Tengrela est une femme qui aime la justice et l’égalité, elle s’oppose à toutes injustices et traîtrises.

Un fait m’a marqué pendant la législature précédente relatif au projet de loi sur la naturalisation, la nationalité et autres. «Au cours du vote sur le projet de loi relatif à la naturalisation, nationalité et autres, lorsque Mariame a su que le Pdci s’opposait, elle est rentrée dans tous ses états.

Oui !!!!la lionne venait de rugir et tout était rentré en ordre. Elle a tenu des propos durs à l’endroit des responsables du Pdci. Pour elle, il était inconcevable qu’étant allié, le Pdci se comporte ainsi. Elle a horreur des traîtres, de l’injustice et des méchants».

Être femme n’est pas synonyme de faiblesse, Mariame Traoré représente 10 députés à l’Assemblée Nationale.

Mariam Traoré est avant tout une battante. Elle est chef d’entreprise, fondatrice d’établissement scolaire, les Cygnes situé à Angré.

3 fois député dans le département de tengrela, un département aussi compliqué avec un peuple mâture politiquement, elle doit ses élections à ses actions sociales. Grâce à elle, de nombreux enfants vont à l’école. Elle est toujours aux côtés des populations démunies pour leur apporter assistance et aide. Elle est très gentille et très humaniste.

La rude, pénible, difficile et longue marche du RDR jusqu’au pouvoir n’a pas été facile pour la parlementaire de Tengrela.

"Un homme loyal et fidèle analphabète vaut mieux que 50 intellectuels traîtres"

Mariam Traore a connu avec son parti, le Rassemblement des républicains (Rdr) des moments difficiles. «Elle a connu l’exil; a échappé à des enlèvements. Elle a perdu son frère qu’ils ont abattu chez elle à la maison. Elle a été battue, molestée, presque laissée pour morte. Après toutes ces épreuves, nous pouvons ainsi comprendre son refus catégorique de s’amuser avec le pouvoir de Ouattara digne Fils de Nabintou.

La franchise et la loyauté sont les premières vertus de l’homme de bien.

Au sein du RHDP, plusieurs cadres n’imaginaient une possibilité de voir encore Alassane Ouattara Président de la Republique de Côte d’Ivoire. Ils lorgnaient déjà des postes ministériels dans le défunt gouvernement du CNT.

Fode Barro avait juré sur tous les toits et avait réussi à convaincre même les dinausores du régime RHDP. Même le fidèle parmi les fidèles Amon Tanoh avait traité le fils de Nabintou de tous les noms.

Il a fallu la vigilance des braves et dignes soldats pour épingler la tante Afine N’guessant qui était superbement habillée en soutane à la frontière ivoiro-ghanéene pour que les calamars prennent conscience que le défi d’Anselmo bruit n’était qu’un simple chapeau confectionné à base de beurre de Karité.

Un homme loyal et fidèle analphabète vaut mieux que 50 intellectuels traîtres."

TAY