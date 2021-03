Vaccination Covid-19 : Ce que le Conseil national de sécurité a décidé

Alassane Ouattara a présidé, ce vendredi 26 mars 2021, une réunion du Conseil national de sécurité (CNS) au palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Santé et sécurité étaient au menu de cette réunion, au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises, dont celle relative à l'élargissement, aux personnes âgées de 18 ans et plus, de la vaccination Convid-19.

Vaccination Covid-19 : Le Conseil national de sécurité (CNS) prend les choses en main

La Côte d'Ivoire compte à ce jour 42 074 cas confirmés de Covid-19, dont 37 797 patients guéris et 229 décès. Si les autorités ont géré avec efficacité cette crise sanitaire pour en limiter les effets néfastes, il n'en demeure pas moins que les chiffres galopants des personnes contaminées, ces derniers moins, constituent une réelle préoccupation pour les autorités ivoiriennes.

Le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en sa qualité de Président du Conseil national de Sécurité, a pour ce faire, convoqué une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS), ce vendredi 26 mars 2021, en vue « d’analyser la situation sécuritaire des mois de février et mars 2021, et de faire un point de situation sur l’évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays, ainsi que sur le déroulement de la vaccination contre la COVID-19 », a tweeté le chef de l'État ivoirien.

Du communiqué du Conseil, il ressort l'urgence de « juguler la crise sanitaire, liée à la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire ». Le CNS a pour ce faire décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 juin 2021; élargir la vaccination aux personnes de 18 ans et plus; procéder à la décentralisation de la campagne de vaccination; poursuivre et intensifier la sensibilisation en vue du strict respect des mesures barrières ». Dans l'optique de briser la chaîne de transmission de la Covid-19 qui devient de plus en plus alarmante en Côte d’Ivoire, « le CNS demande aux populations de respecter les mesures barrières et invite les personnes cibles à se faire vacciner ».

Lors de la présentation du plan de campagne de vaccination contre la Covid19 au Patronat ivoirien, au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le ministre de la Santé, Dr Eugène Aka Aouélé a déclaré : « Pour l'heure, la vaccination reste l'une des mesures de prévention la plus efficace contre la Covid19."

En dépit de quelques suspicions qui planent autour de l'initiative Covax, la Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, ambitionne vacciner d'ici fin 2021, 58% de sa population. À ce jour, près de 27.886 personnes ont été vaccinées, et le pays envisage recourir à d'autres types de financement et à d'autres vaccins.

A propos de la situation sécuritaire des mois de février et mars 2021, le Conseil national de la sécurité (CNS) a noté la nécessité "d’optimiser les ressources dans l’armée. Le Chef de l’État a instruit le Conseil national de sécurité de lui faire des propositions à cet effet. Le Conseil a noté que les élections législatives du mars 6 mars 2021 se sont déroulées dans un climat apaisé sur l’ensemble du territoire". Il ressort toutefois une nette amélioration de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire.

Situation politique générale de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est à ce jour en pleine phase de renouvellement de ses institutions. Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, vient de nommer un nouveau Premier ministre, en la personne de Patrick Achi, en remplacement d’Hamed Bakayoko, le chef du gouvernement décédé, le 10 mars dernier. À l’issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, le Chef d’État a annoncé la mise en place d’une équipe gouvernementale selon des critères de renouvellement générationnel. Cette nomination des ministres, membres de l’équipe gouvernementale, devant se faire, suivant la Constitution, sur proposition du Premier ministre.

Pour les ministères stratégiques, notamment la sécurité nationale, la défense nationale, l’Enseignement supérieur, l’Éducation nationale, les Affaires étrangères, l’Économie et les Finances, la Santé publique, et bien d’autres portefeuilles, l’ancien Premier ministre d’Houphouët Boigny entend mettre un point d’honneur à faire des choix judicieux en y nommant des personnalités qualifiées.

Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire sera élu lors de la Séance inaugurale du Parlement ivoirien, le 30 mars prochain. Le Président du Conseil économique et social devra également être désigné. Le poste de Vice-Président, vacant depuis la démission de Daniel Kablan Duncan, attend également un titulaire plus de huit mois. Le Secrétariat général de la présidence de la République verra à son tour une nouvelle personnalité.

Le décret portant nomination de toutes ces personnalités sera signé dans un bref délai, ainsi que le souhaite le chef d'État, Alassane Ouattara, qui attend les propositions de son nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. À noter cependant que de persistantes rumeurs font été de la rentrée de certains membres des partis politiques de l’opposition dans ce gouvernement. Ni l'ex-président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), encore moins l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien (FPI), ou encore Guillaume Soro, ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), ni même Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre de Gbagbo, ne confirment jusque-là ces allégations relatives au prochain remaniement ministériel.