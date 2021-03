Après plus de 30 ans de carrière, ce que Monique Seka demande

Dans une interview récemment accordée à LePointSur, Monique Séka, l’une des divas de la musique ivoirienne, a donné des conseils aux artistes de la nouvelle génération.

Monique Séka aux jeunes artistes: ''Il faudrait encore travailler davantage et être plus professionnel''

La chanteuse Monique Séka, connue pour son timbre de voix exceptionnel, est aussi une diva de la musique ivoirienne. Ayant débuté en tant que choriste dans l’orchestre de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne), elle s'est très rapidement démarquée grâce à sa musique alliant zouk et rythmes africains. Elle a même été surnommée ''la reine de la musique Afro-zouk''.

Monique Séka a fait les beaux jours de la musique ivoirienne entre les années 1985 et 2000, grâce à des titres inédits tels que ''Tantie Affoué'', '' Missounwa'', "Okaman", Adéba, Yélélé et bien d’autres titres.

Après un peu plus de 35 ans de carrière, la diva Monique Séka dit être satisfaite de son parcours. Pour elle, les moments vécus tout le long de sa carrière, ont été positifs. ‘’Tous les moments ont été les meilleurs pour tout ce qu'ils m'ont apporté, à moi et à mes fans. Il n'y a pas de déception. Dans ma carrière, je continue d'apprendre et tirer des leçons. Si c'était à refaire, j'essaierai de faire encore mieux que ce que j'ai déjà accompli jusque-là. Pour le moment, je donne le maximum de mes possibilités‘’, a-t-elle indiqué.

S’étant quelque peu retirée de la scène musicale depuis quelques années, Monique Séka estime que la relève de la musique ivoirienne est assurée, même si elle reconnait qu’il y a encore des efforts à faire.

‘’La relève est est assurée car la jeune génération est remplie de talents. Néanmoins, il faudrait encore travailler davantage et être plus professionnel’’, a-t-elle exhorté, tout en affirmant ne pas être fermée à une collaboration avec une artiste de la jeune génération.

‘’Monique Séka reste ouverte à toute proposition. Le brassage des générations serait bénéfique pour tout le monde‘’, a-t-elle confié.