CAN 2021 : Le Maroc se qualifie après le match Centrafrique-Burundi

Qualification du Maroc pour la CAN 2021. Les Lions de l'Atlas ont profité du match nul de la Centrafrique face au Burundi (2-2) dans l’après-midi de ce vendredi à l’occasion de la 5e journée des éliminatoires, pour prendre leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

CAN 2021: Le Maroc, le Burkina Faso et 13 autres nations qualifiés

Opposé à la Mauritanie ce vendredi, le Maroc est déja qualifié sans avoir même joué. Un scénario cruel pour la Centrafrique. Après avoir mené 2 à 0, les Fauves du Bas-Oubangui se sont laissés rejoindre en fin de match par le Burundi.

Un match nul qui n’arrange personne ... Sauf le Maroc, désormais qualifié. Les deux équipes devront scruter les résultats du match entre les Marocains et la Mauritanie à 20 heures et prier pour une victoire des Lions de l’Atlas et espérer se qualifier in extremis lors de la dernière journée.

Dans le groupe I, la Guinée Bissau a mis la pression sur le Congo, qui reçoit le Sénégal à 17h, en s’imposant 3-1 en Eswatini. Marcelo Djalo (15e), Alfa Semedo (24e) et l’ancien Monégasque Pelé (50e) ont marqué pour les Djurtus malgré l’égalisation adverse signée Felix Baddenhorst (19e). Du coup, la Guinée Bissau aura droit à une finale à domicile face au Congo, mardi prochain, lors de la dernière journée, à moins que les Diables Rouges battent le Sénégal dans la soirée et se qualifient.

Avant le Maroc, on connaissait déjà 14 des 24 nations devant se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun: Cameroun (pays-hôte), Sénégal, Algérie, Mali, Tunisie, Burkina Faso, Guinée, Comores, Gabon, Gambie, Egypte, Ghana, Guinée Equatoriale et Zimbabwe.

Deux autres nations ont l’occasion de valider leur billet au cours des prochaines heures : la Côte d’Ivoire et le Congo. En déplacement au Niger, la Côte d’Ivoire a quant à elle l’occasion de mettre fin au suspense et de s’épargner une «finale» angoissante à domicile contre l’Ethiopie lors de la dernière journée si elle s’impose face au Mena.

Privés d’éléments comme Haller et Gervinho, forfaits, et de Cornet, resté en France, les Eléphants tenteront tout de même de confirmer leur montée en puissance dans un match qui se déroulera devant 2 000 spectateurs à Niamey et qui pourrait marquer les grands débuts d’Amad Diallo (Manchester United). De son côté, le Niger, mené par Moussa Maazou, est obligé de gagner pour rester en vie.