Agboville: ​Adama Bictogo parle de ses rapports avec Pierre Dimba

Dans la droite ligne du maintien de la paix et de la cohésion sociale, le député d’Agboville commune, Adama Bictogo et l’actuel ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, ne cessent de multiplier des gestes à l’endroit des populations. Surtout des musulmans d’Agboville, dans ce mois du jeûne du Ramadan.

Adama Bictogo: « Dimba et moi ne devons pas accepter que le mur soit fissuré »

« C’est une volonté de partager avec vous que mon frère Dimba et moi avons arrêté la date d’aujourd’hui pour la rupture du jeûne. C’est juste un repas de partage, de la solidarité mais surtout de reconnaissance. Parce qu'il faut qu’Agboville raisonne toujours en termes de famille. C’est vrai qu’il y a des moments de compétitions mais à la fin, on doit se retrouver en famille. À travers cette cérémonie, nous voulons montrer que ce qui est important pour Agboville, c’est l’union », a souligné Adama Bictogo, vice-président de l’Assemblée nationale.

C’était le samedi 24 avril 2021, lors de la rupture collective de jeûne, à Agboville, organisé par Adama Bictogo en collaboration avec le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, absent à la cérémonie pour des contraintes.

Pour rappel, les vendredi 16 avril et lundi 19 avril derniers, l’ex ministre de l’Intégration africaine et le Conseil régional, ont offert d’importants lots de vivres à la communauté musulmane de la ville, afin de leur permettre d’observer le jeûne du Ramadan dans de meilleures conditions.

« Nous allons demander encore aux imams de prier afin que l’union entre les fils et les filles d’Agboville soit le socle d’une de notre département », promet le président de l’Assemblée nationale par intérim.

Adama Bictogo rassure que : « Je me donnerai les moyens d’appartenir à tout le monde parce que je suis un fils d’Agboville et j’appartiens à toutes les familles d’Agboville. Je me battrai comme il se doit et je serai toujours avec mon frère Dimba afin de jouer notre partition. Car, nous ne devons pas accepter que, le mur soit fissuré ».

Les élections législatives du 06 mars 2021 dans la circonscription électorale d’Agboville commune, ont fait couler beaucoup d’encre et de salive. En effet, la principale challenger d'Adama Bictogo, Fleur Aké M’Bo Ohonon, candidate EDS-PDCI, a contesté les résultats provisoires proclamés par la CEI (Commission électorale indépendante), qui donnaient vainqueur son adversaire.

« Chers tous, j’ai pris connaissance cet après-midi du résultat provisoire proclamé par la CEI concernant la circonscription d’Agboville. Il va s'en dire que nous contestons vigoureusement ces résultats qui ne reflètent en rien la réalité des urnes tant la simple analyse des PV révèle des irrégularités flagrantes », avait dénoncé Fleur Aké M’Bo, déboutée par la suite, par le Conseil constitutionnel, devant lequel elle avait déposé un recours en annulation et à la reprise du vote.

Tizié T.

Correspondant régional