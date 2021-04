Lutte contre le cancer : Le message d' Audace Cancer à Pierre Dimba

Dans sa politique de lutte contre le cancer, l'ONG Audace Cancer entend compter sur l'appui du ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Tess Darnisse, la présidente de l'organisation, a adressé un message au successeur d'Aka Aouélé.

Audace Cancer plaide pour un nouvel élan contre le cancer

Dans une note dont copie nous est parvenue, l'ONG Audace Cancer interpelle le ministère de la Santé pour une forte implication dans la lutte contre le cancer. Selon Tess Darnisse, Pierre Dimba devrait mettre en œuvre des plans cancer afin de permettre des avancées majeures.

Odou Pierrette (de son vrai nom) plaide pour que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle poursuive le combat contre le cancer. Elle enourage le successeur d'Aka Aouélé Eugène à donner un nouel élan à l'élan collectif en mobilisant tout à la fois le système de santé ivoirien et la solidarité.

"Ce plan doit mobiliser l'ensemble des moyens d'intervention disponibles, de la recherche jusqu'aux soins pour faire face aux inégalités de la santé et réduire la mortalité liée à des cancers évitables. La priorité va à la prévention et au dépistage, deux leviers d'action majeurs pour prévenir et faire reculer la maladie", a soutenu la première responsable d'Audace Cancer.

Tess Darnisse est convaincue que la lutte contre le cancer passe un combat pour la vie. "Il nous faut tout mettre en œuvre pour permettre à celles ou ceux qui sont frappés, ou qui ont été frappés par le cancer, de mener une vie normale, d'accéder aux emprunts et aux assurances, et de disposer d'aménagements dans leur vie professionnelle ou dans leur accès à l'emploi", a-t-elle souhaité. Le gouvernement doit amplifier la lutte contre le cancer du sein par des mesures concrètes et un engagement coordonné de tous ses acteurs, a-t-elle conclu.