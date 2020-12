Lutte contre le cancer du sein: Tess Darnisse s’offre en martyr

Engagée dans la lutte contre le cancer du sein, Odou Pierrette Pulchérie, également connue sous le nom Tess Darnisse vient de sortir un livre destiné à combattre ce mal. Dans son livre "Le cancer du sein, un mal à combattre", paru aux éditions Mary Bro Foundation Publishing, la présidente de l'ONG Audace Cancer aborde les sujets des facteurs de risque, de prévention, de dépistage et du traitement de la maladie.

Un livre pour combattre le cancer du sein

À la tête de l'ONG Audace Cancer, qui a pour but de but d'informer, d'accompagner et d'améliorer les conditions de vie des femmes atteintes par un cancer en Côte d'Ivoire, Tess Darnisse se lance dans la littérature avec la sortie de son oeuvre "Le cancer du sein, un mal à combattre". À travers ce livre de 148 pages, cette jeune Ivoirienne basée en France livre sa position et sa volonté afin de faire la différence dans une bataille contre une maladie aussi terrifiante que le cancer. À travers ce livre qui sera disponible à Abidjan dès le 15 décembre 2020, l'auteure affiche clairement sa compassion pour les personnes atteintes du cancer tout en montrant les bonnes pratiques pour prévenir le cancer du sein. Elle entend ainsi redonner de l'espoir à ces femmes touchées par ce mal et qui ont perdu le gout de la vie sous le poids du désespoir.

Tess Darnisse est convaincue que le cancer du sein ne représente nullement un frein à l'épanouissement de la malade. Bien au contraire, à la lecture de ce livre, on découvre qu'elle préconise que les proches d'une personne atteinte du cancer du sein ne changent pas leurs habitudes à son égard, car la solitude peut aggraver son état de santé. Sur la couverture de l'oeuvre, la présidente de l'ONG Audace Cancer a posé seins nus. Il s'agit pour elle d'apporter son soutien moral et physique aux malades du cancer du sein afin qu'elles puissent vaincre le cancer du sein.

L'auteur de "Le cancer du sein, un mal à combattre" est une femme qui œuvre dans l’humanitaire depuis quelques années. Sa vision d’un monde meilleur et d’un peuple heureux en bonne santé l’a emmenée à jeter un regard sur la société en général en touchant les souffrances réelles des hommes. Avec son ONG, elle a contribué au bonheur de plusieurs enfants orphelins au village SOS d’Abobo ainsi qu’à celui des prisonniers de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Loin de combler le vide parental dont souffrent ces enfants du village SOS, cette jeune dame leur a apporté sa chaleur maternelle et toute son affection. Pour la réalisation de ce livre, l'écrivaine a bénéficié de l'appui de Guy Paramour et son ONG Afrique Impact.