Emmanuel Macron dépêche Bruno Le Maire auprès de Ouattara

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance d'Emmanuel Macron, séjournera à Abidjan du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021, a-t-on appris dans un communiqué. Le ministre français rencontrera le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que le Premier ministre Patrick Achi.

Bruno Lemaire porteur d'un message d'Emmanuel Macron à Ouattara

Dans une note du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, on apprend que Bruno Le Maire débarquera à Abidjan le jeudi 29 avril 2021. "Cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération économique et financière franco-ivoirienne sur de nombreux projets et d'échanger sur l'impact de la covid -19", précise la note.

Au cours de son séjour sur les bords de la lagune Ébrié, l'émissaire d' Emmanuel Macron échangera avec le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Il est également prévu une autre rencontre avec le chef du gouvernement Patrick Achi. Ils discuteront des coopérations économiques bilatérales ainsi que du sommet sur le financement des économies africaines qui se tiendra à Paris le 18 mai prochain, précise la note.

Bruno Le Maire ne manquera pas d'avoir des échanges avec Adama Coulibaly, le ministre ivoirien de l'Économie et des Finances. Il s'agira de faire le point sur l'impact de la covid -19 sur l'économie de la Côte d'Ivoire et les perspectives de reprise. Les deux ministres aborderont aussi les sujets tels l'initiative de suspension du service de la dette, le contrat de désendettement et de développement, la réforme de la coopération monétaire avec l'UEMOA et l'initiative "Choose Africa Resilience".

Le collaborateur d' Emmanuel Macron profitera de son séjour abidjanais pour rencontrer Amadou Koné. En compagnie du ministre ivoirien des Transports, Bruno Lemaire abordera les grands contrats, notamment le métro ou l'aéroport d'Abidjan. Il est prévu une visite d'une portion du futur tracé du métro d'Abidjan avec Amédé Kouakou, ministre en charge l'Équipement et de l'Entretien routier.